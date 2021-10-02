وزيري: افتتاح قصر محمد علي خلال أسابيع.. ولا صحة لشطب حديقة الأسماك

قال الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن وزارة السياحة والآثار، بذلت جهدا كبيرا في الاهتمام بالقصور التي كانت مهملة على مدار عشرات السنين، ونفذت أعمال تطوير وترميم وتجهيزات على غرار قصر محمد علي في شبرا: «أنفقنا على تجهيزه مئات الملايين، بين أعمال ترميم دقيق وتجهيزات غير عادية، وإحدى الشركات المتخصصة، ستقدم الخدمات في هذا المكان، وخلال بضعة أسابيع سيجري افتتاحه».

وأضاف وزيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»، أن شطب حديقة الأسماك من التراث الإسلامي عارٍ تماما عن الصحة، مشيرًا إلى أنها مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، منذ عام 2010: «محصلش ومش هيحصل شطب».

الاستمرار في تقديم الخدمات في المناطق الأثرية

وتابع أمين عام المجلس الأعلى للآثار: «في الوقت الحالي نقدم الخدمات في المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية، عن طريق شركات متخصصة في تقديم وتشغيل الخدمات، لكن بالنسبة لحديقة الأسماك، هناك طلب بتقديم الخدمات في هذه المنطقة، ولم ولن نشطب أي موقع أثري».

افتتاح 22 متحف آثار في آخر 4 سنوات

وأشار، إلى أن الدولة المصرية تجهز جزءً صغيرًا من الحديقة لتقديم الخدمات: «نجهز الأحواض التي كانت تتميز بها حديقة الأسماك، وسنعيدها إلى رونقها كما كانت»، مشددًا على أن الدولة المصرية، تهتم بجميع مناطقها الأثرية، كما أشادت منظمة اليونيسكو بالتطوير، كما جرى افتتاح 22 متحف آثار في أخر 4 سنوات، وهو ما لم يحدث في تاريخ الوزارة من قبل.