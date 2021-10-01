كوريا الشمالية تجري اختبارا لمنظومة صواريخ محدثة مضادة للطائرات

أعلنت كوريا الشمالية، أمس الخميس، أن قواتها أجرت اختبارا لمنظومة صواريخ محدثة مضادة للطائرات، وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن الاختبار نفذته «أكاديمية العلوم الدفاعية»، بهدف تأكيد الفعالية التشغيلية لمنصة الإطلاق والرادار والعربة القتالية للقيادة والأداء القتالي للصاروخ.

وقالت الأكاديمية الكورية الشمالية، إن الاختبار الشامل له أهمية عملية للغاية في دراسة وتطوير منظومات صواريخ واعدة مختلفة مضادة للطائرات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

عملية الاختبار جاءت تحت إشراف عضو المكتب السياسي لـ «حزب العمال الكوري» الحاكم

وجرت العملية، تحت إشراف عضو المكتب السياسي لـ «حزب العمال الكوري» الحاكم ولجنته المركزية، «باك جونج تشون».

وجاءت عملية الاختبار، بعد أيام قليلة من إجراء كوريا الشمالية في 28 سبتمبر الماضي، تجربة إطلاق صاروخ «هواسونج 8»، وقالت وسائل إعلام كورية شمالية إنها أول تجربة لهذا الصاروخ فرط الصوتي، وجرت بشكل ناجح.

من جانبها، قالت واشنطن، أمس الخميس، إن اختبار كوريا الشمالية لـ«هواسونج 8» فرط الصوتي لا يشكل تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة وحلفائها، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده تعتقد أن هذا الحدث لا يمثل تهديدا مباشرا على العسكريين والأراضي الامريكية أو الحلفاء.

وكان زعيم كوريا الشمالية «كيم جونج أون»، رفض في وقت سابق، استئناف الحوار مع واشنطن، واصفا، الحوار بأنه غطاء للعداء، واتهم المسؤول الشمالي، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن باتباع سياسة عدائية ضد »بيونج يانج»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.