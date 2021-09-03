أبرز تصريحات هنا الزاهد مع منى الشاذلي..«اتخانقت مع جوزها بسبب كورونا»

حلت الفنانة هنا الزاهد ووالدتها ضيفتين على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وكانت أبرز تصريحات هنا الزاهد مع منى الشاذلي حول حياتها الشخصية وأعمالها الفنية، وبكت عندما تحدثت عن مرض والدتها، مؤكدة أنها أصيبت بـ«ورم خبيث».

وترصد لكم «الوطن»، في السطور التالية، أبرز تصريحات هنا الزاهد مع منى الشاذلي:

تحدثت الفنانة هنا الزاهد عن المسلسل الذي لعبت دور البطولة فيه، وهو «حلوة الدنيا سكر» في فبراير 2021، موضحة أنها تعبت كثيرًا في تصويره، لدرجة أنها لم ترَ زوجها كثيرًا في تلك الفترة، معقبة: «مشفتش أحمد فهمي بقى لي 8 أشهر».

الاستعانة بزوجها في المسلسل

وأوضحت أنها «استغلت» زوجها للظهور معها في المسلسل في آخر قصة «9 خطوات لقلب راجل» التي وردت أحداثها ضمن المسلسل.

هنا الزاهد تكشف عن عمرها الحقيقي

تحدثت هنا الزاهد عن عمرها الحقيقي عندما حصلت على دور البطولة، موضحة: «زمايلي في الوسط الفني قالوا لي عمرك ما هتعملي بطولة، لأن دي حاجة كبيرة وكان عندي ساعتها 26 سنة، يعني السنة اللي فاتت».

أول بطولة ليا كانت خضة

كما كشفت عن رد فعلها عندما عُرض عليها دور البطولة، موضحة: «اتصدمت واتخضيت، وكنت متوترة».

مرض أمها وبكاء الزاهد

وتحدثت الزاهد خلال الحلقة عن مرض والدتها، وبكت قائلة: «كنا فاكرينها مجرد (خُرَّاج) بس طلع ورم خبيث عند أمي».

الزاهد: عرفت خبر مرض أمي وأنا بصور مشهد كوميدي

كما كشفت عن رد فعلها، وتعرضها لموقف صعب حيث علمت بهذا الخبر وهي تعمل في مسلسل كوميدي، معقبة: «الناس مش عارفة إن الواحد ساعات بيضحك بس هو بجد من جواه بيتضايق».

المخرج والمنتج يتعاطفان معها

وأشارت هنا الزاهد إلى أن المخرج والمنتج تعاطفا معها، وسمحا لها بالذهاب إلى المستشفى للاطمئنان على والدتها والعودة للعمل مرة أخرى.

نصيحة لمرضى السرطان

وجَّهت الفنانة الشابة رسالة إلى مرضى السرطان وقالت: «ماتستنوش على نفسكم لحد ما الدنيا تبوظ خالص، لو إنت شاكك في حاجة روح اكشف».

وأكدت هنا الزاهد مدى ارتباطها بوالدتها، مؤكدة أنهم حاولوا طمأنتها وقالوا لها: «الحاجة الوحشة السودة دي هتروح، وحياتنا هتبتدي من أول جديد».

هنا الزاهد: «بخاف أوي من كورونا»

كشفت هنا الزاهد أنها تخاف كثيرًا من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة: «من ساعة ما جت كورونا أصلا وأنا ملتزمة وبألبس الماسك وبعقم وبخاف أوي».

هنا الزاهد: «لما جالي كورونا اتخانقت مع أحمد فهمي»

كشفت «الزاهد» أنها اتفقت مع زوجها الفنان أحمد فهمي «أنه هو لما يجيلوا كورونا عمري ما هسيبه وهقعد جنبه وبتاع، بس لما جالي أنا كورونا لقيته بيقولي ابعدي عني متقربيش وبيكلمني من ورا الإزاز، فتأثرت نفسيًا واتخانقت معاه».

هنا الزاهد: «لو أحمد فهمي هو اللي كان جاله كورونا مكنتش هعمل معاه كدا»

وتابعت الفنانة أنها قالت لزوجها: «لو كنت إنت اللي عييت مكنتش هعمل فيك كدا».

هنا الزاهد: تركت منزل الزوجية بعد إصابتي بكورونا

وأكدت أنها تركت منزل الزوجية بعد إصابتها بكورونا، لأنها تضايقت كثيرًا من رد فعل زوجها، واستخدمت منزل والدتها حجرًا صحيًا.