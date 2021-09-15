هنا الزاهد وأحمد فهمي يتصدران التريند بعد «كومنت» انفصاله عنها

تصدر الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد التريند، وذلك بعد المناوشة الكوميدية التي كانت على السوشيال ميديا مساء أمس، بينهما، بعدما كتبت هنا: «الحمد لله على كل شيء»، ليعلق أحمد فهمي في التعليقات، ويكتب: «فى إيه يا بنتى هو احنا انفصلنا وأنا مش عارف؟».

وفي سياق آخر، تحدث أحمد فهمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن فيلمه الأخير العارف، وعن النادي الأهلي، بمناسبة احتفالية النجمة العاشرة، فأعرب أحمد فهمي عن سعادته الكبيرة لنجاح فيلم «العارف»، وتصدره الإيرادات المصرية في موسم الصيف، وقال إن الدور يعتبر نقطة تحول له بعيدا عن الكوميديا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة، كان لا بد منها، مؤكدا أنه يحضر في الوقت الحالي لمسلسل جديد بعنوان «السفاح»، يجسد به قصة سفاح الجيزة، مؤكدا أن المسلسل بعيد تماما عن الكوميديا.

أحمد فهمي وقصة حبه للنادي الأهلي

أما عن النادي الأهلي وقصة حبه له، فقال أحمد فهمي إنه من الطفولة وهو يحب النادي الأهلي وقضى طفولته عاشقا للأهلي ويحضر مبارياته وفي التالتة شمال، وأن حضور مباريات الأهلي ليس جديدا عليه بل شيئا تربى عليه من قبل الشهرة، وعن صورة بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، التي نشرها معه، فقال إنه فوجئ بالصورة التي نشرها وأنه نشرها دون أن يخبره ورآها مثلما رآها الجميع، مؤكدا أنه يحبه على المستوى الشخصي لدرجة كبيرة لأنه طيب القلب للغاية ويحب الجميع.

أحمد فهمي ومناصب النادي الأهلي

وبما أنه يحضر معظم مباريات النادي الأهلي ويسافر معه لعدة بلدان في البطولات المهمة ومتابع الفريق بقوة، فظن البعض أنه من الممكن أن يرشح نفسه لمنصب إداري داخل النادي الأهلي، وأن يكلل حبه للنادي بدل الأمر، ويكون أقرب للجميع كمسؤول داخل النادي الأهلي، وقال أحمد فهمي، إنه لم يفكر في ذلك الأمر، وأنه يحب النادي ويشجعه، لكنه لم يترشح لأي منصب داخل النادي سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل، لأنه لا يحب المناصب الإدارية، لكنه سيظل يشجع النادي الأهلي.

وكان أحمد فهمي، حضر مع النادي الأهلي بطولاته الأخيرة، وبالأخص مباريات دوري أبطال أفريقيا، وكان يسافر لدعم الفريق في الدول التي يلعب بها النادي الأهلي، وذلك بسبب تشجيعه للنادي الأهلي وحبه له.