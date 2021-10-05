تعرف على الأسعار الجديدة للبيض والدواجن في السوق المحلي

واصلت أسعار البيض والدواجن ارتفاعها في السوق المحلى، اليوم الثلاثاء 5 فبراير، بقيمة جنيهين، وأبدى تجار بالغرف التجارية استيائهم بالارتفاعات التي وصفوها بغير المبررة في ظل تراجع أسعار الأعلاف بقيمة 300 جنيه للطن.

وأوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الارتفاعات غير مبررة وبدون أسباب معلومة لدى التجار والمربيين، وذلك بالرغم من تراجع الأسعار 300 جنيها، إلا أن سعر كرتونة البيض وصل إلى 52 جنيها مقابل 50 جنيها الأسبوع الماضي، فيما ارتفع سعر بيع الدواجن الحية البيضاء إلى 31 حنيها مقابل 29 جنيها للكيلو.

شعبة الدواجن تطالب بتوفير البوتاجاز

وناشد رئيس شعبة الدواجن شركات الغاز توفير أنانبيب البوتاجاز«التجاري» لكافة المزارع للحصول على التدفئة اللازمة في موسم الشتاء.

كما ناشد مديرات الطب البيطري بالمرور على المزارع في كافة المحافظات للوقوف على استعداداتها لموسم الشتاء وشن حملات توعية للمواطنين وزيارة المنازل لتوقيع الكشف على الطيور المتواجدة بها، نظرا لأهمية التربية الريفية.

زراعة المكونات الأساسية للأعلاف

ودعا عبد العزيز إلى إنشاء مجازر والتوسع في زراعة المكونات الأساسية للأعلاف مع السماح بتأسيس شركات متخصصة إنتاج لتسويق الأعلاف ومستلزمات البيطرية.

وأشار إلى أن هناك استعدادات لمواجهة مرض إنفلونزا الطيور خلال الفترة القادمة من خلال تعاون الغرف التجارية ومديريات الطب البيطري في كافة المحافظات وصحة الحيوان بعمل دورات أرشادية للمربين مع توفير اللقاحات والأمصال اللازمة لمواجهة الفيروس.

إنفلونزا الطيور لم تتجاوز1%

وأشار إلى إن نسبة الإصابات بالأوبئة في القطاع العام الماضي سجلت نسب ضعيفة ومتراجعة ولا تتعدى 1%.

وأكد رئيس الشعبة بان الموسم الشتوي يعرض المربيين لخسائر عديدة بدعوى أن عدد كبير من مزارع الدواجن نظام مفتوح.

كما تتزايد تكاليف الإنتاج بشكل كبير في الشتاء حيث تتزايد ساعات التدفئة للدواجن عن فصل الصيف بجانب زيادة أسعار الأعلاف، والمتابعة الطبية والأدوية التي تعطى للدواجن لمنع انتشار الأوبئة وغيرها.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت 9 أكتوبر القادم وينتهي يوم الخميس 16 يونيو المقبل، ويستمر لمدة 34 أسبوعاً بحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم.