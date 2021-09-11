سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك.. تصل إلى 53 جنيهًا

سجلت أسعار البيض، استقرارًا اليوم في مصر، وذلك بعد أن ارتفعت الأسعار خلال الأيام الماضية بشكل ملحوظ، إذ يتم تحديث أسعار البيض يوميًا، وفقًا لما تستقر عنده بورصة الدواجن، التي تُحدد من خلالها أسعار البيض، التي يتعامل بها المزارع يوميًا مع التجار والموزعين، وصولًا إلى المستهلك، لتزداد عمليات البحث خلال الساعات الماضية حول سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك.

وكانت أسعار البيض سجلّت ارتفاعًا في المزارج وفقًا للبورصات التي تحدد الأسعار اليومية والتي يتم التعامل بها مع تجار التجزئة والموزعين، إذ ارتفع سعر البيض الأحمر والبلدي جنيهًا واحدًا، حيث ارتفع سعر البيض البلدي أمس إلى نحو 53 جنيهًا للكرتونة مقارنة بـ52 جنيهًا أول أمس، فيما استقر أسعار البيض الأبيض.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك، وفقًا للدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة على النحو الآتي:

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

وصلت كرتونة البيض الأبيض اليوم إلى 42.50 جنيه.

فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو 45 جنيهًا.

أما البيض البلدي، فوصلت سعر الكرتونة إلى نحو 53 جنيهًا.

أسعار البيض ترتبط بآليات العرض والطلب

ويقول الدكتور عبدالعزيز السيد، إنّ أسعار البيض ترتبط ارتباطًا وثيقًا بآليات العرض والطلب، ففي حال انخفاض الطلب وارتفاع المعروض تنخفض الأسعار بشكل كبير، والعكس صحيح.

وتابع رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة في حديثه لـ«الوطن»، أنَّه تم رصد خروج العديد من منتجي البيض خلال الأشهر الماضية بسبب خسارتهم، وذلك نظرًا لانخفاض الطلب على البيض.

ويعد البيض البلدي هو أغلى الأنواع من حيث السعر، نظرًا لأنّه طبيعي ولم يدخل إلى أي من عمليات التفريخ أو أي ماكينات أخرى، فضلًا عن احتوائه على الكثير من الفوائد الغذائية داخل البيضة الواحدة.