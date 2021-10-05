الأرصاد: العاصفة «شاهين» خلفت ورائها آثارا تدميرية وفيضانات واسعة النطاق

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أنَّ العاصفة «شاهين» رحلت بعد أن خلفت ورائها آثارًا تدميرية وفيضانات واسعة النطاق نتيجة الأمطار الغزيرة وارتفاع الأمواج والرياح العاتية، حيث غمرت المياة المنازل وأغرقت السيارات والطرق وأجلي آلاف المواطنين من المدن الساحلية وغمرت المياه شوارع العاصمة مسقط، وبعد ارتطام العاصفة باليابسة انخفضت حدتها وتأثيرها حيث ارتفعت قيم الضغط السطحي وهدأت سرعات الرياح وقلت الأمطار ولم يبقي إلا بعض السحب تغطي سماء عمان والإمارات.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عبر حابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعض الصور التي توضح تأثير العاصفة على المدن العمانية.

سلاح الجو العماني ينفذ عمليات متواصلة للبحث والإنقاذ

ونفذ سلاح الجو العماني عمليات متواصلة للبحث والإنقاذ في عدد من مناطق وقرى محافظتي شمال وجنوب الباطنة، بعدما حجزت المياه المواطنين في منازلهم بسبب جريان الأودية والشعاب جراء الحالة المدارية، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وقالت السلطات العمانية، إنَّها عثرت، أمس الأحد، على جثة رجل جرفته مياه الفيضانات من سيارته، مضيفة أنَّ طفلًا غرق، فيما لقي شخصان من آسيا حتفهما في انهيار أرضي، عندما وصل الإعصار إلى اليابسة، وارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار إلى 5 ضحايا اليوم الاثنين.

مصر تقدم خالص التعازي والمواساة إلى عُمان

وقدمت جمهورية مصر العربية، خالص التعازي والمواساة إلى سلطنة عُمان الشقيقة وذوي ضحايا إعصار شاهين، وأعربت مصر حكومة وشعبًا، عن تضامنها الكامل ووقوفها بجانب حكومة وشعب عُمان الشقيقة في هذه الظروف الدقيقة، مؤكدة قدرة السلطنة على تجاوز هذه المحنة.

وخفضت السلطات في عمان، أمس، حالة الإعصار «شاهين» إلى عاصفة مدارية، بعد إجراءات اتخذتها لمواجهة الإعصارين منها منح إجازة يومين للعاملين بدأت أمس وعلقت رحلات الطيران وأغلقت المدارس مع هبوب الإعصار وفقًا لشبكة «سكاي نيوز».