آخر تطورات إعصار شاهين في سلطنة عُمان.. 7 وفيات جديدة

أعلن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، انتهاء التأثيرات المباشرة لـ إعصار شاهين، والذي تسبب في فيضانات واسعة النطاق، وسط رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة.

سلاح الجو العماني ينقذ المواطنين

وقام سلاح الجو العماني بعمليات متواصلة للبحث والإنقاذ في عدد من مناطق وقرى محافظتي شمال وجنوب الباطنة، بعدما حجزتالمياه المواطنين في منازلهم بسبب جريان الأودية والشعاب جراء الحالة المدارية، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

تُشير تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى تمركز المنخفض المداري في محافظة الظاهرة حاليًا ومن المتوقع أن يستمر في حركته وضعفه باتجاه الغرب وخروجه من حدود السلطنة.#العمانية pic.twitter.com/bz2j7Ws2io — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2021

وأظهر مقطع فيديو قيام الطائرات العسكرية العمانية بعملية إنقاذ مواطنين، قبل نقلهم إلى المراكز الطبية للاطمئنان على صحتهم، حيث قالت وكالة الأنباء العمانية، إن عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي لا تزال مستمرة.

مشهد من آثار الحالة المدارية (شاهين) على ولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة.#العُمانية

تصوير سالم الشكيلي pic.twitter.com/SzPzKR5AZf — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2021

وأكدت وكالة الأنباء العمانية، تمركز المنخفض الجوي جنوب غرب محافظة الظاهرة، بالقرب من حدود المملكة العربية السعودية، وتلاشيه تدريجيا، فيما يستمر البحر متوسط الموج على جميع سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترين.

ضحايا إعصار شاهين

​ومن جانبها، قالت السلطات العمانية، إنها عثرت، أمس الأحد، على جثة رجل جرفته مياه الفيضانات من سيارته، مضيفة أن طفلا غرق، فيما لقي شخصان من آسيا حتفهما في انهيار أرضي، عندما وصل الإعصار إلى اليابسة أمس.

بلدية جنوب الباطنة تباشر أعمال فتح طريق الرستاق - الحوقين المتأثر بالأودية نتيجة الحالة المدارية (شاهين).



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تصوير طلال الزدجالي pic.twitter.com/E4l3lN1OOW — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2021

الحكومة تحذر المواطنين من الخروج للشوارع

وطُلب من سكان العين في دولة الإمارات، على الحدود مع سلطنة عمان، العمل من منازلهم عن بُعد، اليوم الاثنين، وتجنب مغادرتها إلا في حالات الطوارئ، وتعهدت الحكومة الإماراتية بمعالجة الأضرار الناجمة عن الإعصار.