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آخر تطورات إعصار شاهين في سلطنة عُمان.. 7 وفيات جديدة

كتب:

محمد علي حسن
06:08 م | الإثنين 04 أكتوبر 2021
إعصار شاهين في سلطنة عمان

إعصار شاهين في سلطنة عمان

أعلن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، انتهاء التأثيرات المباشرة لـ إعصار شاهين، والذي تسبب في فيضانات واسعة النطاق، وسط رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة.

سلاح الجو العماني ينقذ المواطنين

وقام سلاح الجو العماني بعمليات متواصلة للبحث والإنقاذ في عدد من مناطق وقرى محافظتي شمال وجنوب الباطنة، بعدما حجزتالمياه المواطنين في منازلهم بسبب جريان الأودية والشعاب جراء الحالة المدارية، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وأظهر مقطع فيديو قيام الطائرات العسكرية العمانية بعملية إنقاذ مواطنين، قبل نقلهم إلى المراكز الطبية للاطمئنان على صحتهم، حيث قالت وكالة الأنباء العمانية، إن عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي لا تزال مستمرة.

وأكدت وكالة الأنباء العمانية، تمركز المنخفض الجوي جنوب غرب محافظة الظاهرة، بالقرب من حدود المملكة العربية السعودية، وتلاشيه تدريجيا، فيما يستمر البحر متوسط الموج على جميع سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترين.

ضحايا إعصار شاهين 

​ومن جانبها، قالت السلطات العمانية، إنها عثرت، أمس الأحد، على جثة رجل جرفته مياه الفيضانات من سيارته، مضيفة أن طفلا غرق، فيما لقي شخصان من آسيا حتفهما في انهيار أرضي، عندما وصل الإعصار إلى اليابسة أمس.

الحكومة تحذر المواطنين من الخروج للشوارع 

وطُلب من سكان العين في دولة الإمارات، على الحدود مع سلطنة عمان، العمل من منازلهم عن بُعد، اليوم الاثنين، وتجنب مغادرتها إلا في حالات الطوارئ، وتعهدت الحكومة الإماراتية بمعالجة الأضرار الناجمة عن الإعصار.

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