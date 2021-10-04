مصر تُعزي عُمان في ضحايا إعصار شاهين

قدمت جمهورية مصر العربية، اليوم، خالص التعازي والمواساة إلى سلطنة عُمان الشقيقة وذوي ضحايا إعصار شاهين الذي ضرب البلاد وخلف عددًا من القتلى والمُصابين، فضلاً عما نجم عنه من أضرار وتلفيات مادية جسيمة.

مصر تتضامن مع عُمان

وأعربت مصر، حكومة وشعبًا، عن تضامنها الكامل ووقوفها بجانب حكومة وشعب عُمان الشقيقة في هذه الظروف الدقيقة، مؤكدة قدرة السلطنة على تجاوز هذه المحنة تحت القيادة الرشيدة للسلطان هيثم بن طارق.

ارتفاع ضحايا إعصار شاهين إلى 5 مواطنين بعُمان

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار شاهين الذى ضرب عمان إلى 5 ضحايا اليوم الاثنين، وقالت السلطات العمانية إنها عثرت على جثة رجل جرفته مياه الفيضانات من سيارته بعد إعلان السلطات وفاة أربعة أشخاص إثر الإعصار أمس.

وخفضت السلطات في عمان أمس حالة الإعصار شاهين إلى عاصفة مدارية، بعد إجراءات اتخذتها لمواجهة الإعصارين منها منح إجازة يومين للعاملين بدأت أمس وعلقت رحلات الطيران وأغلقت المدارس مع هبوب الإعصار وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

يشار إلى أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة مسقط نتيجة إعصار شاهين، أمس تسببت في وفاة 4 أشخاص بينهم شخص نتيجة انجراف مركبته، وطفل نتيجة غرقه في تجمعات مائية، فيما انتشلت فرق الإنقاذ شخصين من جنسية آسيوية من تحت الأنقاض، مفارقين الحياة جراء انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية إثر الإعصار.