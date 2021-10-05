درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم.. طقس غائم ونشاط للرياح

زادت سرعة الرياح في مدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وساد طقس غائم صاحيته رياح باردة خريفية، مع توقعات بعدم هطول الأمطار على الرغم من تكاثر السحب، إضافة إلى استمرار تراجع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة بشكل كبير، ما استدعى رفع درجة الاستعداد بالمحافظة لاستقبال النوات، خاصة مع التقلبات الجوية التي تشهدها المدينة الساحلية في شهر أكتوبر الجاري.

واستعدت محافظة الإسكندرية، لموسم نوات الشتاء بالمتابعة اليومية ورفع درجة الاستعداد مع وصول كافة خرائط الطقس ودرجات الحرارة، بصفة دورية للوقوف على توقعات هيئة الأرصاد الجوية، تحسبا للتقلبات الجوية في فصل الخريف، إضافة إلى نزول العمال للشوارع والدفع بسيارات الصرف الصحي من أجل تنظيف الشنايش والمصبات.

درجات الحرارة اليوم 5 أكتوبر في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر، 27 درجة مئوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 54% في تراجع ملحوظ لمعدلاتها، فيما هبت رياح باردة خفيفة، ووصلت سرعة الرياح إلى 23 كيلومترا في الساعة، ما ترتب عليه زيادة في ارتفاع أمواج البحر عن منسوبها الطبيعي مع انخفاض نسب الإشغال في أغلب الشواطئ، بسبب برودة الهواء.

إشغال الشواطئ في الإسكندرية

وتأثرت شواطئ الإسكندرية بالرياح الباردة بالرغم من ارتداء الإسكندرانية الملابس الصيفية، إلا أن نسبة الاشغال على الشواطئ انخفضت بسبب برودة الجو بالمدينة الساحلية في شهر أكتوبر، باستثناء أعداد قليلة تفضل الاستمتاع بمياه البحر في تلك الفترة من كل عام.