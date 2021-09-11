حالة الطقس غدا في الإسكندرية.. توقعات سقوط أمطار بنسبة 10%

تشهد حالة الطقس غداً في الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار، حيث تعود درجات الحرارة في الارتفاع بشكل تدريجي عن اليومين الماضيين، حيث شهدت سقوط أمطار خفيفة أمس الجمعة، بينما غابت الأمطار اليوم السبت، ومن المتوقع هطول أمطار غداً الأحد 12 سبتمبر على الإسكندرية.

درجات الحرارة غدا 12 سبتمبر في الإسكندرية

وعن حالة الطقس غداً في الإسكندرية، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجة الحرارة العظمي ستصل إلى 32 درجة مئوية، بارتفاع 4 درجات عن اليوم وأمس، فيما تتراجع درجة الحرارة الصغرى إلى 23 درجة مئوية، بانخفاض عما كانت عليه اليوم وأمس.

وتصل نسبة الرطوبة إلى 51%، وسرعة الرياح إلى 13 كيلومتراً في الساعة، إضافة إلى أن احتمالية هطول الأمطار وصلت إلى 10%، وذلك بتقدم عن نسبة اليوم، التي وصلت إلى 5%، مع توقعات بطقس مشمس صباحاً على المدينة الساحلية.

حالة الطقس غداً في الإسكندرية تساعد المصطافين على نزول المياه

وعلى الرغم من التناقض في حالة الطقس غداً في الإسكندرية، إلا أنه من المتوقع استمرار توافد المصطافين على شواطئ الإسكندرية، خلال تلك الآونة، حيث يسعى الغالبية إلى اقتناص أي فرصة للتنزه، قبل انتهاء موسم الصيف، الذي أعلنت عنه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن أن الذروة قد انتهت أمس الجمعة لمصيف 2021.

حالة شواطئ الإسكندرية مع انخفاض درجات الحرارة

فيما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في التقرير اليومي عن حالة البحر، هدوء مواج البحر في محاولة لإعلام الرواد والمصطافين وأهالي المدينة الساحلية بحركة الأمواج، للاطمئنان أو منع النزول في الأماكن التي تشهد ارتفاعًا في حركة الأمواج.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيان لها، اليوم السبت، أن حالة البحر هادئة جداً، والأمواج غير عالية في عدد كبير من الشواطئ والبحر آمن في شواطئ القطاع الشرقي نظراً لوجود حواجز الأمواج، كما أنه هادئ في شواطئ القطاع الغربي وأبرز شواطئها «العجمي وشاطئ غرب»، الأمر الذي يسمح للرواد بالتنزه دون أي معوقات أو خوف من الغرق، وأكدت الإدارة في بيانها، أن اليوم، فرصة جيدة للاستمتاع بالبحر خاصة مع هدوء الأمواج.