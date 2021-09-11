حالة الطقس اليوم في الإسكندرية.. درجة الحرارة العظمى 33

حالة من عدم الاستقرار شهدتها محافظة الإسكندرية، من انخفاض درجات الحرارة، وسقوط أمطار خفيفة على عدد من الأحياء المتفرقة بالمدينة، ما جعل أهالي المحافظة يبحثون عن حالة الطقس اليوم في الإسكندرية.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

ووفقًا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية في البيان الصادر اليوم، السبت، فإنّه يسود الإسكندرية اليوم طقس حار رطب، وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 33، فيما تسجل الصغرى 25 درجة مئوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 40%، وسرعة الرياح إلى 18.5 كيلو مترًا في الساعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح خبراء الأرصاد أنها معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنّ البحر يشهد حالة من الهدوء الملحوظ، والأمواج طبيعية في عدد كبير من الشواطئ والبحر آمن في شواطئ القطاع الشرقي، وذلك نظرًا لوجود حواجز الأمواج، كما أنه هادئ في شواطئ القطاع الغربي وأبرز شواطئها «العجمي وشاطئ غرب»، الأمر الذي يسمح للرواد بالتنزه دون أي معوقات أو خوف من الغرق، وأكدت الإدارة أنّ ذلك يعد فرصة جيدة للاستمتاع بالبحر خاصة مع هدوء الأمواج.

وكانت محافظة الإسكندرية شهدت سقوط أمطارًا خفيفة بنسبة 10% على عدد من أحياء شرق الإسكندرية، مساء أمس الجمعة، لدقائق متفرقة في مناطق «سيدي بشر والمنتزه أول والمنتزه ثان».

وارتبط سقوط هذه الأمطار على الإسكندرية تزامنًا مع ليلة عيد النيروز للعام الجاري 2021، كونها ليلة رأس السنة القبطية لعام 1736، والذي يعد جزءًا من التقويم المصري القديم ويرتبط بسقوط الأمطار.

وعرفت هذه الأمطار بمسمى «نوة غسيل البلح»، وذلك نظرًا لأنّ معتاد سقوط تلك الأمطار في ذلك التوقيت من كل عام مع احتفالات الأقباط برأس السنة القبطية والتي تشتهر بتوزيع البلح والجوافة فيها كرموز دينية.