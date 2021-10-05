الخميس إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ بعد غد الخميس الموافق 7 أكتوبر، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973، بدلا من الأربعاء الموافق السادس من أكتوبر 2021.

وأوضح وزير القوي العاملة، في باين عنه، أنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلي أجره عن اليوم مثلي الأجر.

متابعة تنفيذ الإجازة في القطاع الخاص

وأصدرت الوزارة منشورا بذلك لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ الإجازة بالمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

يذكر أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

ونص القرار على أنّ الإجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر بدلا من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر.