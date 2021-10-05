صرف 3.4 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة.. وتعيين 2286 شابا في المنوفية

عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، 2286 شابا بينهم 32 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6784 شابا باحثا عن العمل، بحسب ما أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

صرف 16 ألف جنيه منح مولود لـ8 عمال

وأشار الوزير بحسب بيان عنه، إلى أنّ المديرية صرفت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة، منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة في المديرية، ومنها صرف 16 ألف جنيه منح مولود لـ8 عمال، و3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه، وصرف رعاية صحية لعامل بمبلغ 2000 جنيه، فضلا عن صرف منحتي عيد الفطر والأضحى المبارك لـ3467 عاملا بإجمالي 3 ملايين و467 ألف جنيه.

وأوضح علي حامد الزقم، مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال أغسطس الماضي، أنّ المديرية استخرجت 3476 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.

تسوية 5 شكاوى وديا وإحالة 33 آخر للقضاء و31 قيد الدراسة

أما في مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 69 شكوى عمالية، جرى تسوية 5 منها وديا، وأُحيل 33 منها للقضاء ، وتبقي 31 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

وفي مجال التفتيش العمالي، جرى التفتيش على 1012 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 159 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية لـ181 منشأة لإزالة المخالفات.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، جرى التفتيش على 327 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 163 محضرا للمنشآت المخالفة.