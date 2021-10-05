وزير البترول: 10.5 مليار دولار استثمارات لإنتاج مواد بتروكيماوية

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، انعقاد الجمعية العامة التأسيسية لشركة مجمع العلمين للبتروكيماويات «علمين» كشركة مساهمة مصرية، وأحد المشروعات الجديدة في مجال صناعة البتروكيماويات.

استثمارات بـ10.5 مليار دولار لإنتاج منتجات بتروكيماوية

وقال وزير البترول، إن عقد جمعية شركة مجمع العلمين للبتروكيماويات يُعد أحد ثمار جهود وزارة البترول خلال الفترة الماضية لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات في هذه المجالات الاستراتيجية والحيوية.

وأكد وزير البترول، أن مردود المشروعات الجديدة المخطط تنفيذها والتي ستقام على مساحة 1600 فدان بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة وباستثمارات تقدر بحوالي 10.5 مليار دولار، لإنتاج 6 مليون طن سنويًا من المنتجات البتروكيماوية والكيماوية المتخصصة والغير تقليدية والتي لا يتم إنتاجها محليًا، ستنعكس إيجابيًا على منطقة العلمين الجديدة باعتبارها ظهير صناعي واعد لإقامة العديد من الصناعات الرئيسية والتكميلية وتحقق التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة بالمنطقة.

ووجه وزير البترول، بالبدء في تنفيذ الخطط المحددة لإقامة تلك المشروعات على أعلى مستوى من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، مشيرًا إلى هناك تجربة جيدة جارى تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وهو مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات والتكرير.

إنتاج منتجات بتروكيماوية عالية القيمة تنتج لأول مرة في مصر وأفريقيا

ومن جانبه قال الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، إن المشروعات المخطط تنفيذها تشمل «مشروع إنشاء مجمع البتروكيماويات، ومجمع إنتاج الصودا آش ومشتقاتها، ومجمع إنتاج السيليكون ومشتقاته، ومصنع إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم، ومصنع إنتاج البوليمرات فائقة الامتصاص، ومجمع إنتاج المرافق والتخزين والخدمات اللوجستية، ومجمعات صناعات صغيرة ومتوسطة ملحقة».

وأضاف رئيس الشركة، أن هذه المشروعات تهدف إلى إنتاج منتجات بتروكيماوية عالية القيمة تنتج لأول مرة في مصر وأفريقيا بدلًا من استيرادها من الخارج.

بعض المنتجات التي سيتم تصنيعها

وأوضح رئيس الشركة، أن تلك المنتجات تشمل على سبيل المثال لا الحصر «البولي ايثيلين منخفض الكثافة والذي ينتج بمصر لأول مرة، ومشتقات VAM وهي المادة الرئيسية فى الدهانات والمواد اللاصقة، والبوليولز وهي مادة رئيسية في الصناعات المغذية للسيارات، ومنتج الاستيرين لتـامين احتياجات شركة استيرينكس».

وتابع رئيس الشركة، أن من تلك المنتجات أيضًا «مشتقات السيليكون التي تدخل في الصناعات الإلكترونية والغزل والنسيج، وثاني أكسيد التيتانيوم الذي يدخل في صناعات الأصباغ والدهانات والصناعات التعدينية المتخصصة والصودا آش ومشتقاتها والتي تدخل في صناعات الزجاج والورق وغيرها».

أهداف شركة مجمع العلمين للبتروكيماويات «علمين»

وتهدف شركة مجمع العلمين للبتروكيماويات «علمين»، إلى تعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية المتاحة بمصر عن طريق إنتاج منتجات عالية القيمة تنتج ولأول مرة في مصر وأفريقيا بدلاً من استيرادها من الخارج.

كما تهدف إلى إنشاء قاعدة صناعية جديدة في هذه المنطقة الصناعية الواعدة تقوم على منتجات المشروعات من خلال تحفيز إقامة صناعات تكميلية صغيرة ومتوسطة لإنتاج منتجات نهائية يتم تسويقها محلياً وعالميًا، والعمل على إيجاد فرص جديدة للاستثمار وتعظيم استغلال البنية التحتية من موانئ وطرق ومرافق، وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما يسهم في دعم وزيادة العائد الاقتصادي.