«الملا» يوجه بالتحديث المستمر لتطبيق «Mop Stations» الخاص بمحطات الوقود

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن معدلات تنفيذ برنامج عمل زيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، تسير وفقاً للمخطط لتحقيق التوسع والانتشار السريع لمحطات تموين الغاز في كافة أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال رئاسة «الملا» للاجتماع الدوري للوقوف على آخر مستجدات البرنامج الجاري تنفيذه لزيادة عدد المحطات، والعمل على تذليل أي تحديات، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لدعم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، لما له من مردود اقتصادي على المواطن والدولة مقارنة بالوقود السائل، فضلاً عن كونه وقود نظيف يحافظ على البيئة.

تشجيع المواطنين على استخدام الغاز الطبيعي في السيارات

وخلال الاجتماع، جرى استعراض ما تم تنفيذه من محطات ودخولها الخدمة، وكذلك حجم الأعمال للمحطات الجاري تنفيذها من أعمال إنشائية وتركيبات كهروميكانيكية وتوريد وتركيب المعدات للإسراع في وضعها على الخدمة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

وفي هذا الصدد، وجه وزير البترول بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لإنجاز تنفيذ باقي المحطات، كما وجه بالتحديث المستمر للتطبيق الإلكتروني «Mop Stations»، الذي أطلقته الوزارة لتعريف المواطنين بأقرب محطة تموين للسيارات سواء كان غاز طبيعي أو بنزين بأنواعه والسولار والشحن الكهربائي، والذي يمكن تحميله على جميع الهواتف الذكية.

زيادة في معدلات تحويل السيارات للغاز الطبيعي

كما تم استعراض معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي التي شهدت زيادة مطردة خلال العام المالي الأخير، وكذلك مراكز التحويل التي تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها.

حضر الاجتماع المهندس محمود ناجي، معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمهندس أحمد محمود، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز، ومساعديه المهندس السيد حسين، والمهندس محمد خضير، والمهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس شركة غازتك، والمهندس حسنين محمد، رئيس شركة كارجاس، والمهندس وائل جويد، رئيس شركة غاز مصر.