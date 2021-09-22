«الملا» يشكر «العامة للبترول»: حققوا رقما قياسيا في إنتاج البراميل المكافئة

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة للشركة العامة للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2020/2021، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث أكد الملا استمرار تقديم الدعم الكامل للشركة العامة للبترول للتوسع في نطاق عملها، ومناطق امتياز جديدة لاستدامة زيادة معدلات الإنتاج باعتبارها الشركة المملوكة للدولة التي حققت أرقام قياسية وغير مسبوقة في معدلات الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، ويبلغ إنتاجها الحالي 74 ألف برميل مكافئ يوميا، ويعد رقم قياسي جديد لإنتاج الشركة منذ إنشائها عام 1957.

وزير البترول يطالب عمال الشركة العامة بالاستمرار في التطوير والتحديث

ووجّه الملا بحسب بيان عن وزارة البترول، الشكر للعاملين في الشركة على ما تحقق من نتائج أعمال وأداء متميز خلال العام، وطالبهم بالاستمرار في عمليات التطوير والتحديث بأنشطة الحفر والاستكشاف باستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في مجال الاستكشاف وزيادة إنتاجية الآبار، كما أشاد بالتطور الذي يحدث في مشروعات الشركة للتوافق البيئي، بالتعاون والتنسيق مع جهاز شؤون البيئة، والالتزام بتطبيق اشتراطات أنظمة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة العاملين والمعدات والمنشآت.

من جانبه، استعرض المهندس نبيل عبدالصادق رئيس الشركة العامة للبترول، أهم النتائج التي تحققت، حيث أوضح أنّه جرى تحقيق 7 اكتشافات بترولية جديدة بمناطق امتيازها، وبلغ إجمالي المعدلات الاختبارية نحو 5300 برميل يوميا زيت مكافئ، وجرى الانتهاء من حفر 78 بئرا جديدة بمختلف مناطق الامتياز.

تشغيل خط الغاز لاستغلال الغازات المنتجة من حقل بحار شمال غرب بحقول الصحراء الشرقية

وأشار إلى أهم المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها، ومنها الانتهاء من إنشاء تسهيلات إنتاج مبكرة لوضع لوضع حقلي «جنوب شرق الحمد وHH-33/2» على الإنتاج بمعدلات أولية بلغت نحو 4700 برميل يوميا، والانتهاء من تشغيل خط الغاز لاستغلال الغازات المنتجة من حقل بحار شمال غرب بحقول الصحراء الشرقية، والانتهاء من تطوير منظومة مكافحة الحريق بميناء رأس سدر.

وأضاف أنّه جارٍ الانتهاء من إنشاء خط شحن الزيت من محطة تجميع سنان إلى ميناء الحمراء بالصحراء الغربية، وتطوير التسهيلات البترولية بمحطة تجميع سنان، وجارٍ الانتهاء من التغذية الكهربائية للأرصفة البحرية بحقلس عامر 4 و6 وتطوير محطة الحمد لتصبح محطة معالجة متكاملة وإنشاء خطوط بحرية لربط مجموعة من الأرصفة البحرية لتسهيل عمليات التشغيل وتقييم الآبار، كما أوضح أنّ التزام الشركة بتطبيق إجراءات ترشيد الانفاق أدت لتحقيق وفر قدره 65.5 مليون دولار.