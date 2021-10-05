10 إجراءات احترازية في السكة الحديد والمترو لمواجهة «كورونا» قبل بدء الدراسة

بدأت هيئة السكة الحديد وشركة مترو الأنفاق تنفيذ خطة شاملة لمواجهة كورونا، من خلال تعقيم القطارات قبل وبعد انطلاق الرحلات، وتطهير المحطات كل ساعتين، وتعقيم وتطهير منافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية؛ للحد من انتشار الفيروس، وتوفير الحماية الكاملة للركاب المسافرين، علاوة على تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بجميع المستلزمات الطبية، لتقديم الدعم لأي راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، تزامنا مع الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد.

«السكة الحديد» و«المترو» ينفذان خطة شاملة لمواجهة كورونا

أكد المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تنفذ بصفة دورية ويومية جميع الإجراءات الاحترازية، داخل المحطات والقطارات لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار استعداد الهيئة لبدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر الجاري، في المدارس والجامعات، موضحا أن جميع القطارات تخضع لعمليات تعقيم قبل انطلاق الرحلات، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

أبو المكارم: جميع القطارات تخضع لعمليات تعقيم قبل انطلاق الرحلات

وقال أبو المكارم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك تعليمات مشددة بعدم دخول أي راكب المحطات دون ارتداء الكمامة الطبية، وأيضا ممنوع استقلال الراكب للقطار دون ارتداء الكمامة، منوها إلى أن الهيئة تعمل على حماية الركاب، مؤكدا أن جميع القطارات تعمل بصورة منتظمة ولا يوجد أى معوقات تؤثر على سير التشغيل.

منع دخول أي راكب محطات السكة الحديد دون ارتداء الكمامة

ومن جهته، أوضح أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة تواصل تطعيم جميع العاملين بلقاح كورونا، موضحا أن هناك خطة شاملة سيتم تطبيقها تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن الشركة أنهت جميع تجهيزات نحو 22 وحدة إسعافية متنقلة مجهزة بجميع المستلزمات الطبية، لمعالجة أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل، ونقل الحالة المصابة إليها، لتلاقي العلاج اللازم، للتعافي من الفيروس، حيث يتم تقديم الخدمة العلاج مجانا.

متحدث المترو: 22 وحدة إسعافية متنقلة لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الشركة استعدت لبدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر الجاري، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب.

وتستعرض «الوطن»، 10 إجراءات احترازية بالسكة الحديد والمترو، لمواجهة كورونا، على النحو التالي:

1- عزل أي عامل يشتبه في إصابته بفيروس كورونا من العمل وإعطائه إجازة لمدة 15 يوما، حفاظا على سلامة الركاب.

2- منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات لمنع تزاحم المواطنين على منافذ التذاكر في صالات المحطات، للحد من انتشار كورونا.

3- تطبيق غرامة فورية قدرها 50 جنيها وتصل إلى 4000 جنيه على أي راكب لا يرتدى الكمامة الطبية داخل المحطات وعربات القطارات.

4- تعقيم وتطهير المحطات بالسكة الحديد ومترو الأنفاق كل ساعتين تقريباً.

5- تعقيم القطارات قبل وبعد انتهاء ساعات التشغيل، لتوفير السلامة والأمان للركاب.

6- إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية أثناء العمل، لمواجهة كورونا.

7- تقليل زمن التقاطر بين القطارات لتخفيف الزحام على أرصفة المحطات، للحد من انتشار كورونا.

8- عدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامة الطبية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

9- تجهيز قطارات إضافية يتم الدفع بها وقت الذروة لمنع الزحام داخل المحطات.

10- توفير بيع الكمامات الطبية داخل منافذ بيع التذاكر بالمحطات.