تفاصيل اختبارات وظائف السكة الحديد 2021: تبدأ 16 أكتوبر

أعلن المهندس إيهاب مراد، رئيس الإدارة المركزية للتدريب بهيئة السكة الحديد، عن تفاصيل بدء اختبارات تعيين الفنيين في وظائف السكة الحديد 2021، يوم 16 أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أنه سيتم تعيين ما يقرب من 1500 فني من خريجي الدبلومات الفنية، في وظائف عمال المزلقانات وأبراج الإشارات وصرافين تذاكر وكمسارية، موضحًا أنه سيتم تعيين من يجتازوا جميع الاختبارات، ولن يكون هناك أي وسائط للتعيين.

اختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف

وقال مراد، في تصريحات لـ«الوطن»: «لن يتم تعيين أي خريج في وظائف السكة الحديد، إلا بعد اجتياز جميع الاختبارات»، مؤكدًا أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف، لعودة حالة الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية.

جدول اختبارات لمتقدمي شغل وظائف السكة الحديد 2021

وأوضح مراد: «أن اختبارات وظائف السكة الحديد 2021، للفنيين ستعقد في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يوم 16 أكتوبر، وتنتهي في 25 نوفمبر المقبل»، مؤكدًا وضع جدول اختبارات شامل لجميع المتقدمين لشغل وظائف السكة الحديد، لخريجي الدبلومات الفنية، وللاطلاع على الجدول الشامل من هنا.

التحري أمنيًا على الناجحين في وظائف السكة الحديد

وأشار مراد، إلى أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على ضرورة اختيار العناصر المتميزة لتعيينهم، موضحًا أنه عقب اختيار الحاصلين على أعلى الدرجات في الاختبارات، سيتم إرسال أسمائهم إلى القوات المسلحة قبل تعيينهم في وظائف السكة الحديد 2021، وذلك لعمل 5 اختبارات نفسية وطبية ولياقة بدنية ومن ثم التحري عليهم أمنيًا، علاوة على كشف الهيئة.

واختتم: «وبعد ذلك سيتم إرسال بيانات 1500 متقدم ممن وقع عليهم الاختيار إلى معهد التدريب الفني التابع للقوات المسلحة، للالتحاق بالمعهد لمدة 6 أشهر، ليتلقوا تدريب فني وتدريب انضباطي عسكري وسلوكي، وبعد اجتيازهم كل هذه الاختبارات يتم تعيينهم فورًا بجميع مناطق السكة الحديد».