السكة الحديد تبدأ استخراج اشتراكات الطلبة.. والأسعار «مفاجأة»

أعلنت هيئة السكة الحديد، بدء استخراج اشتراكات الطلبة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ 9 أكتوبر الحالي في المدارس والجامعات، بأسعار مفاجئة لجموع الطلاب، ولكن حسب مسافات السفر، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب داخل المحطات وعربات القطارات، من خلال تعقيم القطارات قبل وبعد انطلاق ساعات التشغيل، وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

السكة الحديد: استخراج اشتراكات الطلبة.. والأسعار «مفاجأة»

وكشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد لـ«الوطن»، عن أنّ أسعار اشتراكات الطلبة في السكة الحديد مفاجئة وفي متناول الطلاب بالمدارس والجامعات، وهناك تخفيضات هائلة على الاشتراكات تصل لـ98%، مؤكدا أنّ الهيئة تواصل العمل على الاستعدادات النهائية، لبداية العام الدراسي الجديد، من خلال تجهيز القطارات وصيانتها، وزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات الرئيسية، لمنع الزحام، وتجهيز قطارات إضافية، للدفع بها وقت الحاجة.

مكاتب الاشتراكات تعمل بصفة مستمرة لاستخراج اشتراكات الطلبة

ومن جهته، أكد المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، أنّ مكاتب الاشتراكات تعمل بصفة مستمرة، لاستخراج اشتراكات الطلبة والركاب، بينما تواصل الهيئة تنفيذ إجراءات مشددة للوقاية من كورونا للحفاظ على الركاب، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات، منوها بأنّ هناك تعليمات مشددة بعدم السماح لأي راكب بدخول المحطات واستقلال القطارات، دون ارتداء الكمامة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أبوالمكارم لـ«الوطن»، أنّ هناك تخفيضات كبيرة على أسعار اشتراكات الطلبة، وجميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري تخضع لصيانات دورية، قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحد من حوادث القطارات، والقضاء على تأخيرات القطارات.

مواعيد وأماكن استخراج اشتراكات الطلبة

1- يمكن للطلاب أو أولياء الأمور استخراج اشتراكات الطلبة من الساعة 8 صباحًا وحتى 4 عصرًا، داخل مكاتب الاشتراكات في المحطات الرئيسية على مستوى الجمهورية يوميا.

1- يمكن الاستعانة بـ54 مكتب اشتراكات بـ31 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية، بينها 33 مكتبا بالوجه البحري بمحطات «القاهرة - بنها - طنطا - سيدي جابر - الإسكندرية - الزقازيق - الإسماعيلية - منيا القمح - المنصورة - منوف - كفرالشيخ - كفر صقر - شبرا - شبين الكوم - شبين القناطر - تفهنا الأشراف - كوم حمادة - الخطاطبة - قويسنا»، و21 مكتبا بالوجه القبلي بمحطات «الجيزة - الواسطى - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - نجع حمادي - بني مزار- ملوي - قنا - الأقصر - أسوان».

خطوات استخراج اشتراكات الطلبة في السكة الحديد

1- التوجه لمكتب الاشتراكات بمحطة السكة الحديد، وصرف استمارة طلب اشتراك مقابل 5 جنيهات.

2- إحضار 2 صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي.

3- ملء بيانات الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية.

4- استخراج الاشتراك لاستقلال القطارات من المحطة الكائنة بالمنطقة التي يقيم بها الطالب.

5- الاشتراك يتيح للطالب استقلال القطارات العادية فقط «المميزة والمطورة»، وتحدد قيمة الاشتراك وفقًا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول.

أنواع اشتراكات الطلبة المتاحة في السكة الحديد

1- مسافة 2000 كيلومتر صلاحيته 3 أشهر.

2- مسافة 3000 كيلومتر صلاحيته 3 أشهر.

3- مسافة 5000 كيلومتر صلاحيته 6 أشهر.

4- مسافة 10000 كيلومتر صلاحيته 9 أشهر.

أسعار اشتراكات الطلبة لاستقلال قطارات السكة الحديد

1- تحديد قيمة الاشتراك وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول، ويتمتع الطالب بتخفيض على قيمة الاشتراك قدره 98%.

2- الاشتراك صالح لمدة 3 أو 9 أشهر.

3- اشتراكات الطلبة تستخرج لمسافات من 15 كم حتى 400 كم.

4- تبدأ اشتراكات الطلبة من 14 جنيها حتى 33 جنيها لمدة 3 أشهر.

5ـ قيمة الاشتراكات تتراوح بين 21 جنيها حتى 75 جنيها لمدة 9 أشهر.

6- إذا رغب الطالب في استقلال قطار مكيف عليه سداد فرق التكلفة بين المكيف والعادي في شباك الحجز.