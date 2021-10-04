عاجل.. وزيرة الصحة تحسم الجدل بشأن تعليق الدراسة في الموجة الرابعة لفيروس كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تم استيلام ٧٤ ثلاجة بأحجام مختلفة لاستيعاب أكثر من ٨ آلاف جرعة من لقاح فايزر نظرا لطبيعة وخصائص لقاح فايزر التي تختلف عن اللقاحات المختلفة الأخري والتي تحتاج الي درجة حرارة عادية من ٢ ل ٨ درجة مئوية.

وتابعت الدكتورة هالة زايد خلال فعاليات المؤتمر الصحفي أن وارد أن يتم اعطاء لقاح فايزر للأطفال وقريبا جدا وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن لقاح فايزر ليس شرطا أن يكون لقاح للمسافرين " لدينا وقرة وكميات كبيرة من لقاحات المسافرين".

واضافت وزيرة الصحة: أن المنحني الوبائي لفيروس كورونا في مصر يشهد اطمئنان كبير، وفي حال مرور شهر أكتوبر سيكون هناك انحسار، وعن موقف تأجيل الدراسة قالت الدراسة لن تؤجل وفي حال ارتفاع اصابات لن تؤجل أيضا نظرا لتلقيح عدد كبير من العاملين بالتربية والتعليم والتعليم العالي .