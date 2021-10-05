مصرع عامل بورشة حدادة وإصابة شخصين في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شاب مصرعه إثر سقوط بوابة حديدية عليه أثناء عمله بورشة حداده بقرية «قمحة»، التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة للمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات باستقبال المستشفى المركزي جثة شاب إثر سقوط بوابة حديدية عليه أثناء عمله بورشة حداده بقرية قمحة التابعة لدائرة المركز، وتم تحرير محضرا بالواقعة.

بالانتقال والفحص تبين وفاة «محمد عبد العزيز»، عامل بورشة حدادة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة شخصين في حادث

من جهة أخرى، أُصيب شخصان في حادث تصادم «ميني باص»، وسيارة نقل بالطريق الزراعي أمام قرية السبعين التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين للمستشفى للعلاج .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز إيتاي البارود باستقبال المستشفى المركزي شخصين مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم سيارة أجرة بأخرى نقل.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «بسيونى علي محمد مرجان»، 33 سنة، مقيم بالغربية، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«خميس محروس محمد»، 55 سنة، مقيم بدمنهور، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.