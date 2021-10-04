انهيار سطح الطابق الرابع لعقار في البحيرة دون إصابات (صور)

شهدت منطقة «تشاو مول» بمدينة دمنهور، في محافظة البحيرة، قبل قليل، انهيار سقف الطابق الرابع لعقار مكون من 4 طوابق، دون وقوع إصابات بشرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخطار مدير أمن البحيرة بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بانهيار سقف الطابق الرابع لأحد العقارات في منطقة «تشاو مول»، مكون من 4 طوابق، ولم يسفر الحادث عن سقوط أي إصابات أو خسائر بشرية.

فرض كردون أمني في محيط الحادث

وعلى الفور، توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، حيث تم فرض كردون أمني، وقطع كافة المرافق عن المنبى، ويجري عرض العقار على لجنة الإنشاءات الآيلة للسقوط، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

انهيار عقار مكون من 5 طوابق في دمنهور

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، شهدت منطقة شارع «السجن»، في مدينة دمنهور، انهيار عقار مكون من 5 طوابق، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة 2 آخرين.

محافظ البحيرة يأمر بإخلاء 3 عقارات

وإثر ذلك، أصدر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قراراً بإخلاء 3 عقارات مجاورة للعقار المنهار، كما جرى إزالة 9 عقارات صادر لها قرارات إزالة في وقت سابق.

تصدع عقار بكوم حمادة

وشهدت مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة تصدع عقار مكون 10 طوابق اثر أعمال حفر قائمة بجواره وجرى فرض كردون أمني بالشارع وتشكيل لجنة هندسية وفنية لمعاينة العقار واتخاذ القرار اللازم.