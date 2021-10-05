تفاصيل وفاة ابن رشوان توفيق.. وسر «الحلم الأخير»

تصدر اسم الفنان رشوان توفيق محركات البحث، بعدما تحدث مؤخراً عن تفاصيل وفاة نجله، وبحث الجمهور عن تفاصيل وفاة ابن رشوان توفيق، فعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على الأمر، إلا أنها تركت أثراً كبيراً داخل رشوان توفيق .

وقال توفيق في تصريحات لـ«الوطن»: «وفاة نجلي رشوان كانت من أصعب الأوقات التي مرّت عليا، فقد توفي ابني صاحب الـ 41 عاماً وأنا على قيد الحياة، ولم يكن يعاني من أي أمراض أو شكاوى نهائياً».

رشوان توفيق يسرد تفاصيل وفاة نجله

وأكد رشوان، أن نجله كان يعمل في بنك وكان يعاني من نزلة برد مصحوبة بحساسية وإرهاق خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه عاد ذات يوم من تصوير أحد أعماله الفنية فوجد زوجته تسرد له حلم رآه نجله، فأسرع نحو منزل الأخير، ليسأله عن الأمر .

وتحدث عن تفاصيل وفاة نجله، قائلا، «ذهبت إلى المنزل ووقفت على باب غرفته وسألته عن ما قاله، لأنه لم ير في الحلم سوى جدته لأبيه وجده لأمه»، فرد عليّ: جم وقفوا هنا وكلموني، قالوا لي تعالى عشان تشوف الناس الحلوة وحضرة النبي».

وتابع رشوان: «أحضرت له الطبيب في المنزل وأجرى الفحوصات بالمنزل واكتشف وجود جلطة، ورفض الذهاب إلى المستشفى فكان يشعر أن نهايته قد اقتربت». وعن تفاصيل استقباله خبر الوفاة قال، «لم أتلق الخبر بنفسي بل علمت حين سقطت والدته في الغرفة بعد تلقيها للخبر».

رشوان توفيق يحكي لحظة استقبال خبر الوفاة

واستطرد رشوان حديثه، «كان خبر وفاته أسوأ ماسمعت في حياتي، ولم اتأقلم على الوضع بسهولة، ولكن ابنتي أميمة كانت تعوضني، وهو كان يزورني في الحلم من فترة للتانية، ربنا يرحمه ويغفرله، ويلحقني به في الجنة مع والدته وزوجتي وحبيبتي».