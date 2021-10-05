رئيس الوزراء يتابع استعدادات بدء الدراسة في المدارس والجامعات

بدأ، منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات الهامة التي تعمل عليها الحكومة.

ويناقش الاجتماع، تطورات استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لبدء العام الدراسي الجديد يوم السبت المقبل الموافق 9 أكتوبر، والاستعدادات التي تجريها الوزارة لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، ومستجدات تطعيم العاملين بالمدارس ومؤسسات التعليم ما قبل الجامعي حتى يمر العام الدراسي بسلام.

توجيهات رئاسية بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وجه الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية أمن وسلامة المعلمين والطلاب والعاملين بالمؤسسات التعليمية المختلفة من خطر فيروس كورونا.

وقرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عودة الدراسة بانتظام خلال العام الدراسي الجديد مع تطبيق «الحضور والغياب» من جديد.

وأجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، استطلاع رأي عام لأولياء الأمور والمواطنين، وهو الاستطلاع الذي نشرته «الوطن» في وقت سابق، وأكد تأييد قطاع عريض من الشعب المصري لقرار «انتظام الدراسة».

ويتابع رئيس مجلس الوزراء، أيضاً خلال الاجتماع، تطورات استعدادات بدء الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا اعتباراً من السبت 9 أكتوبر المقبل أيضاً.

ويناقش «مدبولي»، خلال الاجتماع، التفاصيل المتعلقة بعمليات تطعيم الطلاب الأكبر من 18 عاماً بلقاح كورونا في الجامعات، فضلاً عن تطورات تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمنظومة التعليم العالي قبل بدء العام الدراسي، والإجراءات الاحترازية التي سيتم اتباعها.

وزيرة الصحة تعرض تطورات الوضع الوبائي للموجة الرابعة لكورونا

كما من المُقرر أن تعرض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع، تطورات وصول لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» المختلفة إلى البلاد، وتطورات الوضع الوبائي للإصابات بكورونا ووفياتها في ضوء الموجة الرابعة من الإصابات بالفيروس.