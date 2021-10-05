افتتاح ميدان «أحمد عابدين» في كفر الشيخ بحضور رئيس العاصمة الإدارية

يفتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، بعد قليل، ميدان «أحمد عابدين»، الذي سمي على اسم اللواء أحمد ذكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومحافظ كفر الشيخ الأسبق، الذي قدم الكثير من الخدمات لأبناء المحافظة، حيث جرى تطوير الميدان الذي يقع في ملتقى عدد من الشوارع حتى مدخل مدينة كفرالشيخ من الطريق الدولي ومجمع المواقف.

ومن المقرر أن يشارك في الافتتاح اللواء أحمد عابدين، وعددا من المسئولين، وذلك تكريما للجهود التي بذلها خلال فترة توليه المحافظة، والعبور بالمحافظة إلى بر الأمان خلال ثورة 25 يناير عام 2011، كما يتمتع عابدين بمكانة خاصة في قلوب أبناء كفر الشيخ، خاصة ومصر عامة.

واللواء مهندس أحمد ذكي عابدين، تخرج من الكلية الفنية العسكرية وعمل ضابطًا مهندسًا بالقوات المسلحة المصرية، وتولى قيادة سلاح المهندسين العسكريين من 1995إلى 1997، وعين رئيسًا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بين 1997 و2000، كما تولى منصب الملحق العسكري في السفارة المصرية بواشنطن بين 1993 و1995، كما تولى رئاسة الجهاز المركزي للتعمير، ورئيسًا للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ووزيرا للتنمية المحلية، ومحافظا لعدة محافظات، ثم رئيسا لمجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

محافظ كفر الشيخ يكرم 3 نماذج متفوقة

وفي نفس السياق، يكرم محافظ كفر الشيخ، كل من فايزة حالوسة، سائقة سيارة تريلا كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لجهودها، وهي من قرية القصابي، التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، تعمل سائق سيارة نقل ثقيل، ونشأت في أسرة فقيرة مكونة من 9 أفراد، الأب، والأم، و6 بنات، وولد واحد، وتحملت المسئولية وعمرها 11 عامًا، كما سيكرم الدكتور رضا فضل، فنان تشكيلي من ذوي الهمم نظرا لاجتهاده وتخطيه كافة العقبات، غلى جانب تكريم عطية محمد، من ذوي الهمم.