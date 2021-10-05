تنسيق معهد معاوني القضاء 2021 : يبدأ من 50% ويوجد بالقاهرة والمحافظات

يبحث الكثيرون عن تنسيق معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون أزهر بنين 2021- 2022 أدبي، بعد إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021-2022 رسميا.

تنسيق معهد معاوني القضاء في المحافظات

وتم إعلان تنسيق معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بأسيوط انتظام، والذي جاء بمجموع درجات 367 درجة، أي 58.25%، وعدد الطلاب المقبولين 201 طالب.

ويقبل تنسيق معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بتفها الاشراف بالدقهلية انتظام 358 درجة 56.83%، حيث بلغ عدد الطلاب المقبولين 200 طالب.

تنسيق معهد معاوني القضاء بطنطا

تنسيق معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بطنطا انتظام 356 درجة 56.51% عدد الطلاب المقبولين 203 طالب.

أما تنسيق معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بدمنهور انتظام، فجاء الحد الأدنى للقبول فيه 349 درجة 55.40%، وبلغ عدد الطلاب المقبولين 205 طالب.

تنسيق معهد معاوني القضاء في القاهرة

وتنسيق معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين القاهرة انتظام، حصل على 332 درجة 52.70%، بإجمالي عدد الطلاب المقبولين 200 طالب.

وبعيدا عن تنسيق معهد معاوني القضاء 2021، جاء باقي نتيجة تنسيق كليات الأزهر الشعبة الإسلامية 2021، كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة يتطلب القبول لها حصول الطالب على حد أدنى نسبة 60.57%.

نتيجة تنسيق الأزهر 2021

ووفقا لنتيجة التنسيق، فيمكن لمن حصل على 50% بالثانوية الأزهرية، في عدد من المعاهد التي جاءت وفقًا لنتيجة تنسيق كليات الأزهر الشعبة الإسلامية 2021، ومنها معهد نظم المعلومات الادارية بكلية التجارة بنين القاهرة، ومعهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بطنطا ودمنهور، طلاب الأزهر الشعبة الإسلامية الحاصلين على 50% بحد أقصى، بالإضافة إلى كلية أصول الدين والدعوة أسيوط وكلية اللغة العربية جرجا واللغة العربية الزقازيق وكذلك كلية التربية القاهرة تقبل الطلاب الحاصلين بحد أدنى على 50%.

تنسيق الشعبة الإسلامية في الأزهر 2021

يشار إلى أن تنسيق الأزهر جاء كحد أدنى 50%، في نتيجة تنسيق كليات الأزهر الشعبة الإسلامية 2021، بعدد كبير من كليات الأزهر الشعبة الإسلامية ومنها، كليتا أصول الدين والدعوة، واللغة العربية، بشبين الكوم، إلى جانب كليات: كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط، كلية اللغة العربية المنصورة.