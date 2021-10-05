حميد الشاعري بين الفن واكتشاف نجوم الغناء.. أهم المحطات في حياته

تصدر اسم الفنان حميد الشاعري، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصةً بعد حفل زفاف ابن شقيقه، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم يسرا، مصطفى قمر، شذى، مصطفى شوقي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، أبرز المحطات في حياة الفنان حميد الشاعري، على النحو التالي:

اسمه بالكامل هو عبد الحميد علي أحمد الشاعري، ولكنه اشتهر في الوسط الفني بـ «حميد الشاعري»، الذي ولد في مدينة بني غازي من أب ليبي، وأم مصرية، وكانت بداياته الفنية من خلال انضمامه إلى فرقة الإذاعة الليبية.

مسيرة حميد الشاعري الغنائية

شارك «الشاعري» في إقامة الحفلات الغنائية، كما سعى لتكوين فريقا غنائيا يحمل اسم «أبناء أفريقيا»، ولحبه للغناء لم تستطع دراسته في مجال الطيران ببريطانيا، أن توقفه عن حلمه.

من «عيونها» لـ «أنا بابا».. استطاع الفنان الليبي تقديم مسيرة فنية رائعة من خلال صوته المميز، فقدم ما يقرب من 15 ألبومًا، خلد بها اسمه في قلوب الجماهير.

لم يقدم نفسه كـ «مغني»، ولكنه دخل الساحة الفنية كـ ملحن أيضًا، خاصةً بعدما ساهم في صناعة العديد من الألحان لأجيال الثمانينات، كما تعاون أيضًا مع أجيال متعاقبة، وساهم في خروج أعمالهم إلى النور.

فشل أول ألبوم لـ حمدي الشاعري

فشل أول ألبوم للفنان حميد الشاعري «عيونها»، عام 1983، فشلًا ذريعًا، وأصيب باليأس وقرر العودة إلى الدراسة وإكمال الطريق الذي رسمه له والده، ولكن شركة «سونار»، لم تتوقف عن دعمه، وأنتجت له ألبومه الثاني، «رحيل»، في عام 1984، الذي يعد بداية نجاحه موسيقيًا.

حميد الشاعري واكتشاف نجوم الغناء

اكتشف «الشاعري» العديد من نجوم الغناء، بعد أن تعاون معهم في بداية حياتهم الفنية، منهم: علي حميدة من خلال ألبوم «لولاكي» الذي أصدره عام 1988، وحققت مبيعات 6 ملايين نسخة.

كما تعاون أيضًا مع إيهاب توفيق، في أول ألبوماته الفنية تحت عنوان «أكمني»، الذي طرح في عام 1990، وحقق نجاحًا كبيرًا، وحققت جميع أغاني المطرب فارس التي تعاون فيها «الشاعري» نجاحًا كبيرًا، بدايةً من أول ألبوم له «هكتبلك»، الذي طرحه عام 1990، وألبوماته التي تلته مثل «سحرك»، «معجباني».