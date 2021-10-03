تامر حسني يُشعل حفل زفاف ابن شقيق حميد الشاعري.. ويسرا أبرز الحضور

أحيا الفنان تامر حسني، حفل زفاف ابن شقيق حميد الشاعري، بأحد الفنادق الكبرى في وسط القاهرة، بحضور عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وهشام عباس ومصطفى قمر وشذى ومصطفى شوقي ومحمد قماح.

حكيم يُحيي زفاف ابن شقيق حميد الشاعري

ومن المقرر أن يُحيي الجزء الثاني من الحفل المطرب حكيم، والمقرر أن يغني مجموعة كبيرة من الأغاني منها: "رقصوني"، "واحد ولا مية"، "خطوة ونص" وغيرها.

وكان حميد الشاعري أعلن عن استعداده لتقديم أغنية جديدة مع مصطفى قمر، كما يستعد أيضا لتقديم أغنية جديدة مع محمد منير الذي انتهى من توزيعها خلال الأيام الماضية.

حفلات حميد الشاعري

وقدم حميد الشاعري، مؤخرا أكثر من حفل غنائي ضخم في الساحل الشمالي، وكان آخرها مع هشام عباس، والذي أطلق عليه الجمهور حفل النوستالجيا وغنى وقتها حميد مع هشام عباس عددا كبيرا من الأغاني التي ألهبت حماس الجمهور، ومنها: عيونك، يا أم الفستان، روح السمارة، وعلى مين، ويا أم العيون السودة، وجلجلي، وغيرها من الأغاني.

وطرح حميد الشاعري مؤخرا ألبوم «أنا بابا»، والذي تضمن عددا من الأغاني من ضمنها أوسكار، اللي يزعلها، وأنت في حضني، ما تتحبيش، هلهلي، يا دنيا يا دوارة، العين عليها تروح، ده اللي عليه الطلب وعيلتي.

وتعاون حميد الشاعري مع عدد كبير من الملحنين والشعراء ومن بينهم تامر حسين وعنتر هلال، ومحمد البوغة، وعزيز الشافعي ومحمد رحيم وطارق عبد الجابر وتوما.

ويعتبر ألبوم «أنا بابا» عودة لحميد الشاعري بعد غياب 14 عاما عن الألبومات حيث كان آخر ألبوماته «روح السمارة» عام 2006.