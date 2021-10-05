رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر المجيدة

أرسل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ48 لحرب أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن هذه الحرب سجلت في صفحات من التاريخ أيام فخر وعزة لكل المصريين.

أيام فخرٍ وعزةٍ لكل المصريين

وقال رئيس مجلس الشيوخ في برقيته: فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، يطيب لي باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم إلى فخامتكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة الذكري الثامنة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، تلك الذكرى التي سطرت خلالها القوات المسلحة بكافة أسلحتها تاريخاً مجيداً بدماء وشجاعة رجالها، وسجلت في صفحات التاريخ أيام فخرٍ وعزةٍ لكل المصريين، وأكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل.

وأضاف: فتحية لشعب مصر العظيم الذي جسد أصالة الشعب المصري بنسيجه الوطني، وتحية لقواته المسلحة التي أثبتت ولاءها للوطن في مواجهة العدو، وتحية للجندي المصري الذي حطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر وعبر خط بارليف المنيع واسترد أرض سيناء الغالية، وتحية واجبة لروح شهداء الحرب طيب الله ثراهم. حفظ الله مصر، عزيزة أبية، وصان أرضها حرة كريمة، ووفق أهلها قيادةً وشعباً إلى سبل التقدم والرخاء.سائلين المولى أن يعينكم على ما أقامكم فيه.

انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ

وانطلق دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ، اليوم، وبدأ بتلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (419) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول.