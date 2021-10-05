«الشيوخ» يرفض رفع الحصانة عن 3 من أعضائه

رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلبات لرفع الحصانة عن 3 أعضاء بالمجلس، وذلك في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للمجلس الذي انعقد اليوم.

انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ

جدير بالذكر أن اليوم الثلاثاء شهد انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ، بتلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (419) لسنة 2021، بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول.

حسام الملاحي يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ

وجرى تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (300) لسنة 2021، بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الأول.

وشهدت الجلسة أداء الدكتور حسام الملاحي، اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ، بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باختياره ضمن المعنيين في المجلس.

ومن ومن المقرر أن ينضم الدكتور الملاحي، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.