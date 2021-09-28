«الشيوخ» يبدأ جلساته الثلاثاء بانتخابات لتشكيل هيئات 14 لجنة

وسط توقعات بدور برلماني ساخن، يستعد مجلس الشيوخ لانطلاق جلساته البرلمانية لدور الانعقاد الثاني، الثلاثاء المقبل، حيث يناقش في جلساته العديد من مشروعات القوانين المهمة، التي أُحيلت إليه من مجلس النواب، وعلى رأسها مشروع قانون العمل الجديد، الذي تأجّل وغيره بسبب ضيق الوقت في دور الانعقاد الأول.

استمرار هيئة مكتب مجلس الشيوخ

وتحت رئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تنطلق أعمال مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، دون أي تغيير على هيئة مكتب المجلس، التي تضم رئيس المجلس والوكيلين، وذلك إعمالا لنص المادة 13 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ: «ينتخب المجلس من بين أعضائه في بداية كل فصل تشريعي، الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أُعطيت».

ويضع مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، خطة لنشاط المجلس ولجانه، بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض الخطة على اللجنة العامة لإقرارها.

تفاصيل الجلسة الإجرائية لمجلس الشيوخ

وتشهد الجلسة الإجرائية عقب افتتاحها، إخطار رئيس مجلس الشيوخ للجان البرلمانية، بإجراء انتخابات لتشكيل هيئات مكاتبها، ووفقا لنص قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين الطلبات، مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

انتخابات اللجان النوعية

وتترقب 14 لجنة برلمانية في مجلس الشيوخ، إجراءات انتخاب هيئات مكاتبها في دور الانعقاد الجديد، ووفقا للقانون تنتخب كل لجنة في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها، رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

ويتلقى رئيس مجلس الشيوخ طلبات الترشح كتابيا، خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري، تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

الانتخابات بنظام التزكية

وأتاح قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التزكية لتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، وتنص على أنّه إذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب، أُعلن انتخاب المترشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.