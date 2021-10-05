ارتفاع نسبة مبيعات السيارات الملاكي لـ43.9%

شهد سوق السيارات الجديدة ارتفاع في نسبة مبيعات السيارات بالسوق المحلي بنسبة %43.9 لتصل إلى 186 ألفًا و276 سيارة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 2021، مقارنة بنحو 129 ألفًا و427 سيارة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 2022.

قال علي عبد الله عضو في رابطة تجار السيارات وأحد الموزعين بالقاهرة الكبرى في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن سبب نمو مبيعات القطاع يرجع إلى زيادة أعداد السيارات المصدرة من الشركات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021، والتي شهدت بطءً في حركة الشحن تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا واتجاه غالبية الشركات العالمية لتعليق عمليات الإنتاج داخل مصانعها لفترة زمنية.

تقرير أميك يكشف السيارات الأكثر مبيعًا

وكشف تقرير صادر عن «أميك» مجلس معلومات سوق السيارات، ارتفاع مبيعات سيارات الملاكي بنسبة %52 إلى 137.2 ألف سيارة خلال تلك الفترة، مقابل 50.5 ألف سيارة من العام الماضي.

وأكد بيان صادر عن «أميك»، أن مبيعات الشاحنات صعدت بمختلف فئاتها بنسبة %51 إلى 33.4 ألف مركبة مقارنة بنحو 22.1 ألف وحدة، فيما انخفضت مبيعات قطاع الأتوبيسات بنسبة %6.5 إلى 15.6 ألف وحدة، مقابل 16.7 ألف سيارة

ووفقً لبيان أميك اعتلت العلامة الأمريكية شيفروليه عرش مبيعات السيارات بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من نتائج أعمال القطاع، بنسبة بلغت %15.8 مسجلة نحو 34.4 ألف مركبة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي 2021

بينما احتلت نيسان العلامة التجارية اليابانية المرتبة الثانية بحصة سوقية %10.1 بإجمالي بيع 18.7 ألف مركبة، تبعتها «تويوتا» في المركز الثالث بحصة بلغت %9.2 بنحو 17.1 ألف سيارة.

ثم حافظت العلامة التجارية الكورية هيونداي على تمركزها في المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %9.1 مسجلة 17 ألفًا و10 مركبة، أعقبتها «إم جى» في المركز الخامس بحصة بلغت %8.9 بواقع 16.6 ألف وحدة.

وحصدت السيارات سوزوكي المرتبة السادسة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %6.4 مسجلة نحو 11.8 ألف سيارة، تلتها «كيا» في المركز السابع بحصة بلغت %5.7 محققة بيع 10.7 ألف مركبة.

وفي المرتبة الثامنة احتلت السيارة فيات وذلك بعدما استحوذت على %5.1 بنحو 9.5 ألف مركبة، تبعتها «شيري» في المركز التاسع بحصة بلغت %4.9 بإجمالي 9.1 ألف وحدة.

وثبتت العلامة التجارية الفرنسية بيجو في المرتبة العاشرة بحصة سوقية %3.9 مسجلة بيع 7.3 ألف سيارة، تلتها «بي واي دي» في المركز الحادي عشر بنسبة %2.4 بإجمالي 4.4 ألف سيارة.