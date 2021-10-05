نيسان «صني» تحتل المركز الأول فى السيارات الأكثر مبيعا خلال 8 شهور

شهد سوق السيارات الحديثة بمصر مفاجئة حيث احتلت العلامة التجارية نيسان صني المركز الأول في السيارات الأكثر مبيعًا، وذلك بعد تغلبها على منافستها القوية تويوتا كورولا، وذلك بعدما نجت السيارات صني من تسويق 11 ألفًا و74 سيارة خلال الشهور الثمانية الأولى لعام 2021، وهو ما أكده بيان البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

تويوتا

وسجل البيان أن العلامة التجارية للسيارة تويوتا كورولا تراجعت للمرتبة الثانية بعدما تمكنت من بيع 10 آلاف و668 سيارة، وذلك بعدما كانت محتله المركز الأول من عام 2020، ثم جاءت السيارة فيات تيبو بالمركز الثالث بواقع 8 آلاف و708 سيارة تم بيعها في سوق السيارات المحلي.

سبورتاج

واحتلت السيارة كيا سبورتاج المرتبة الرابعة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا في مصر، بعدما تمكنت من تسويق 8 آلاف و445 سيارة، أعقبتها إم جي 5 المركز الخامس بإجمالي بيع 7936 سيارة.

ثم احتلت المركز السادس السيارة هيونداى توسان على تمركزها والتي سجلت بيع 6 آلاف و570 سيارة، تبعتها بي واي دي F3 في المركز السابع بنحو 4449 سيارة.

شيفروليه

بينما تراجعت السيارة شيفروليه أوبترا للمرتبة الثامنة بعدما استطاعت بيع 4294 سيارة، تلتها هيونداي النترا في المركز التاسع بواقع 4142 سيارة.

ام جي

وظهرت إم جي في المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا في السوق المحلية بعدما تمكنت من تسويق 3955 مركبة، خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي.

وحصدت شيري تيجو 7 المرتبة الحادية عشرة بإجمالي بيع 3338 سيارة، أعقبتها شيري أريزو 5 في المركز الثانى عشر بنحو 3102 سيارة حديثة.

يذكر أن سوق السيارات في مصر شهدت أسعار السيارات تذبذب خلال الفترة الماضية وذلك بسبب انتشار جائحة كورونا في العالم.