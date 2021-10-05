مصرع شاب سقط من قطار الصعيد ببني سويف.. تحولت جثته لأشلاء

لقي شاب مصرعه، منذ قليل، وتحولت جثته إلى أشلاء، عقب سقوطه من قطار الصعيد قرب مزلقان قرية «البرانقة»، التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

مديرية أمن بني سويف تتلقى إخطارا بحادث سقوط شاب من قطار

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بسقوط شاب من قطار قرب مزلقان البرانقة بمركز ببا، فوجه إلى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي

ونقل مرفق إسعاف بني سويف جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، حيث تبين عدم التعرف على بيانات وهوية المتوفي.

وتلقى العميد رفيق عبد الله مامور قسم شرطة السكة الحديد ببني سويف، بلاغا بسقوط شخص من قطار قرب مزلقان قرية البرانقة بمركز ببا، وجرى تحرير محضرا بالحادث، وتكثف مباحث السكة الحديد ببني سويف برئاسة العقيد هشام مكي، تحرياتها حول الحادث لكشف ملابساته وهوية المتوفي.

يشار إلى سقوط شاب من قطار، قبل يومين، قرب محطة السكة الحديد بمركز ببا وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، حيث تبين أنه مقيم بقرية سدس التابعة لمركز ببا، قبل أن يتم التصريح بدفنه وتشييع جثمانه.