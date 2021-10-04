إصابة 5 معلمين في حادث مروري بصحراوي بني سويف

أُصيب 5 مُعلمين، بإصابات متنوعة، اليوم، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بدائرة محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغا بالحادث

تلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي القديم دائرة المحافظة قرب منطقة جزيرة أبو صالح، فوجه إلى سرعة نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

انتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم: «محمد أنور محمد، 43 سنة، مدرس، مقيم بمركز ببا، مصاب باشتباه كسر في الساقين، وغادة ورداني، 44 سنة، مقيمة ببني سويف، مصابة بكدمات وكسر بالساق الأيمن، وحمد رياض عبد العال، 53 سنة، مقيم بسمسطا، مصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج، ومنى محمد عبد الرؤوف، 53 سنة، مقيمة ببني سويف، مصابة بكسر مضاعف بالساق الأيسر، وأشرف يوسف أحمد، 52 سنة، مقيم ببني سويف، مصاب باشتباه نزيف بالمخ.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى.