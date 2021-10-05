مصرع أجنبي وإصابة زوجته وابنهما في تفحم سيارة بطريق رأس غارب

لقي أجنبي الجنسية مصرعه، اليوم، وأُصيبت زوجته وابنهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 15 طريق «الغردقة - رأس غارب»، حيث اشتعلت النيران في السيارة وتفحمت بالكامل وتم استدعاء سيارة اسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى رأس غارب المركزي ونقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لخطورة حالتهما.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 15 طريق «رأس غارب - الغردقة»، ما أسفر عن مصرع الزوج وإصابة الزوجة وابنهما وجميعهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية.

وجرى الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث، لنقل الجثة لمشرحة مستشفى رأس غارب المركزي والمصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

3 حوادث بطرق رأس غارب في 24 ساعة

كانت مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، شهدت أمس حادثي سير، أولهما بالكيلو 35 طريق «رأس غارب - الزعفرانة»، حيث انقلبت سيارة نقل وتسببت في توقف حركة السيارات وتم استدعاء قوات الحماية المدنية لرفع أثار الحادث وإعادة تسيير حركة الطريق، كما أُصيب 7 أشخاص بينهم 5 أجانب في حادث بطريق «الغردقة - رأس غارب»، وتم استدعاء الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.