القبض على والدي الطفل المعثور عليه بمدخل منزل في أبو كبير بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على والد ووالدة الطفل المعثور عليه بمدخل منزل أحد الأهالي بمدينة أبو كبير في محافظة الشرقية قبل 3 أيام، وتم إحالتهما إلى النيابة التي تولت التحقيقات.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بالعثور على طفل بمدخل منزل أحد الأهالي

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا بورود بلاغا لمركز شرطة أبو كبير من الأهالي بالعثور على طفل يبلغ من العمر نحو عام، وبجواره حقيبة بداخلها بعض الملابس الخاصة به ولبن أطفال، وانتقلت قوة من الشرطة لمباشرة التحقيقات.

الأهالي: شابا كان يحمل الطفل وتركه وغادر

وتبين من التحقيقات أن الأهالي شاهدوا شابا في بداية العشرينات من العمر كان يحمل الطفل وحقيبة ملابسه وتواجد أمام مسجد «الحاجة زينب سالم»، بمدينة أبو كبير، من أذان العصر حتى صلاة العشاء، وأفاد عامل المسجد أنه رأى الشاب يؤدي صلاة المغرب وبجواره الطفل وكان الشاب يبكي وسأله مصلون إذا كان يريد شيئا فرد بالرفض وحاول شخص إعطائه مال ولكنه رفض أيضا.

وأضاف أحد الأهالي أنه شاهد والد الطفل منتظرا ناحية منزله فتوجه إليه وسأله عما إذا كان يحتاج إلى مساعدته أو تقديم طعام أو مال أو توفير مكان للمبيت فيه ولكنه أخبره أنه يشعر ببعض الضيق وأخذ رقم هاتفه وأبلغه أنه سيتواصل معه إذا أراد شيئا .

نقل الطفل إلى دار رعاية بمركز كفر صقر

وأشار إلى أنه تركه وانصرف وبعد فترة من الوقت فوجئ بزوجته تخبره بوجود طفل بمدخل المنزل فسارع إلى حمل الطفل وحاول البحث عن الشاب دون جدوى، فيما قام الأهالي بإبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور، وتم نقل الطفل إلى مستشفى أبو كبير المركزي وأمرت النيابة في وقت لاحق بإيداعه دار رعاية .

القبض على والد ووالدة الطفل

وتم تشكيل فريق بحث وتوصلت الجهود لتحديد مكان والد ووالدة الطفل بناحية المانسرتلي وتم ضبطهما وأفادا أنهما قررا التخلص من الطفل بسبب عدم قدرتهما على الإنفاق عليه، وجرى تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.