وزير التعليم: انتهاء تطعيم كل العاملين بمدارس بعض المحافظات

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن انتهاء بعض المحافظات من تطعيم كل العاملين لديها في مجال التعليم ما قبل الجامعي ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات له على هامش مشاركته في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء منذ قليل، أن هناك إقبال كبير من العاملين بمجال التعليم ما قبل الجامعي لاستكمال التطعيم، مشددًا على وجود تعاون كامل مع وزارة الصحة في هذا الصدد.

ولفت الوزير إلى توزيع موجز لضوابط صحية لتطبيقها على جميع المديريات التعليمية والمدارس.