طارق شوقي يقيل مدير تعليم المنوفية

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنهاء تكليف أحمد سويد المكلف بتسيير مهام وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، وعودته لوظيفته بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.

وزير التعليم يحظر القيام بعـرض أية مذكرات أو طلبات على المحافظين

وحظر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على كل العاملين بالمديريات التعليمية، القيام بأية إجراءات قانونية، أو بعرض أية مذكرات أو طلبات على المحافظين المختصين بشأن شغل وظيفتي مدير ووكيل مديرية تعليمية، عند خلو أي وظيفة من الوظيفتين، سالفتي الذكر، ويجري العرض على الوزير المختص بالتعليم، ويجري اتخاذ الإجراءات التأديبية المشددة ضد من يخالف ذلك.

شـغل وظائف مديري ووكلاء المديريات بقرار من الوزير

وجاء في خطاب الوزير المرسل للمديريات التعليمية، أنه في ضوء ما لوحظ مؤخرا من اتخاذ قرارات شغل وظائف مديري ووكيلي المديريات التعليمية على مستوى المحافظـة، بالمخالفة للقانون، إذ حدد قانون الإدارة المحلية رقم 47 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، في المادة رقم (96) منه السلطة المختصة بالتعيين، والندب على شـغل الوظيفة حيث نص على أن «يكون شـغل وظائف مديري ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظ، وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة».

كمـا حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، أن يشترط للتعيين في هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، لذا وعند قيام الوزارة بهذه الإجراءات المقررة قانونا لشغل هذه الوظائف تفاجأ بصدور قرار يشغل الوظيفة بالمخالفة للقانون.