غدا.. أسبوع للدمج الثقافي لأطفال المناطق الحدودية في بورسعيد

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات الأسبوع الثقافي الثالث من المرحلة الثالثة لمشروع «أهل مصر» للأطفال، الذي تنفذه الإدارة العامة لثقافة الطفل بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتور حنان موسى، في محافظة بورسعيد، لأطفال مصر من المحافظات الحدودية والقاهرة وبورسعيد، في الفترة من 4 حتى 12 أكتوبر الحالي، وذلك في إطار توجهيات الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة.

تفاصيل فعاليات الأسبوع الثقافي ببورسعيد

يتضمن الأسبوع عددًا من الزيارات الميدانية التثقيفية التي تتخللها ورش حكي توعوية لترسيخ الهوية والمواطنة وتعزيز ثقافة التفكير لدى الطفل، حيث تبدأ بزيارة لمحمية أشتوم الجميل، ثم الاحتفال بنصر أكتوبر بقصر الحي السابع بمدينة 6 أكتوبر، يعقبها زيارة لمسجد السلام والكاتدرائية الرومانية، ثم زيارة حديقة فريال وشاطئ الريفيرا، يليها زيارة المتحف الحربي، بالإضافة لتفقد متحف النصر للفن الحديث.

موعد الحفل الختامي

كما تتضمن فعاليات الملتقى الثقافي، تنفيذ ورش مسرح، بالإضافة لورش فنية وثقافية وعمل مطويات عن معالم بورسعيد السياحية والأثرية وتاريخها من التهجير للتعمير، وورش حكي بعنوان «تاريخ مدينة الفرما وضواحيها»، بالإضافة لورش حرف يدوية في مجالات قشرة الخشب، وتعليم بالتقنيات المتعددة ورشة اصنع كتابك، وطباعة على القماش، وأركيت، وعمل مفارش بالصوف، ورسم على الخزف، ومشغولات بالخرز، ورش فنون تشكيلية لتحليل سلوكيات الأطفال وتعديلها عن طريق الفن، بالإضافة لورشة فنون الأداء في الغناء للأطفال.

ويقام حفل الختام بقصر ثقافة بورسعيد يوم الاثنين الموافق 11 أكتوبر، ويشهد تقديم فقرات فنية لفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية، إلى جانب معرض لنتاج الورش الفنية والثقافية المنفذة خلال الأسبوع، وكذلك عرض عمل مسرحي لنتاج ورشة المسرح، وعرض فيلم تسجيلي عن فعاليات الأسبوع.

مشروع أهل مصر

يشار إلى أن المرحلة الثالثة من أسبوع الدمج الثقافي «أهل مصر» انطلقت في أغسطس الماضي بالإسماعيلية ثم الإسكندرية، ويستهدف المشروع فئات الأطفال والشباب والمرأة، ويهدف لرفع الانتماء للوطن، وتم توسيع قاعدة المشاركة على مستوى الجمهورية.