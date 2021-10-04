وزيرة الصحة والسفير الأمريكي يبحثان آليات توفير لقاحات كورونا

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسفير الأمريكي لدى مصر جوناثان كوهين، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الاثنين، لاستعراض سبل التعاون بين مصر وأمريكا، في المجال الصحي وتوفير لقاحات فيروس كورونا، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وتوجهت وزيرة الصحة والسكان بالشكر لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والسفير الأمريكي لدى مصر للدعم والتعاون الكبير بين الحكومتين المصرية والأمريكية خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، حيث أعربت عن تقديرها لدعم الحكومة الأمريكية مصر بإجمالي 8 ملايين جرعة من لقاحي «فايزر» و«موديرنا» يتم توريدها تباعًا خلال الفترة المقبلة، والتي بدأت بوصول 1.6 مليون جرعة من لقاح «فايزر» الأسبوع الماضي، مثمنة ذلك التضامن الدولي بين الشعوب في الأزمات.

أمريكا تدعم مصر بـ8 ملايين جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا

وأشارت الوزيرة إلى التعاون بين مصر وأمريكا والذي استمر خلال جائحة فيروس كورونا في المجال الصحي، خاصة في مجال التعليم الطبي المهني، من خلال التعاون مع كبرى المؤسسات العلمية مثل كلية طب جامعة هارفارد وهيئة البورد الأمريكي، والذي يعد انعكاسًا للعلاقة الوطيدة بين القيادتين السياسيتين في البلدين، لافتة إلى اعتزامها زيارة الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهر القادم لمواصلة التعاون في هذا الشأن.

كما لفتت الوزيرة إلى دعم برنامج المعونة الأمريكي لمصر والذي كان له أثر كبير في برامج تنظيم الأسرة وبرامج الأمومة والطفولة ومنح التعليم على مدار السنوات الماضية، والتي شهدت دعم وتعاون كبير في القطاع الصحي، مؤكدة تطلع مصر لمزيد من التعاون في السنوات المقبلة.

«زايد» تزور أمريكا لبحث تعزيز التعاون في المجال الصحي

وثمنت الوزيرة دعم أمريكا بتلك الكميات من لقاحات فيروس كورونا، خاصة في ظل التحدي الذي يشهده العالم من محدودية إنتاج اللقاحات، كما ثمنت الوزيرة أيضًا تبني رئيس الولايات المتحدة الأمريكية «جو بايدن» مبادرة دعم دول العالم بلقاحات فيروس كورونا، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر دول العالم الداعمة لاتفاقية «كوفاكس» والتوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا.

كما أشارت الوزيرة إلى استلام 64 ثلاجة تبريد لحفظ لقاحات «فايزر» عند درجة حرارة 70 تحت الصفر، لافتة إلى أنه يجرى التفاوض مع شركة «موديرنا» لبحث تصنيع لقاحات فيروس كورونا بمصر من خلال مصانع شركة «فاكسيرا» بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت الوزيرة استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا، حيث تشهد الأيام الحالية معدلا ثابتا في الإصابات والوفيات منذ 10 أيام، مشيدة باستجابة المواطنين وإقبالهم على التطعيم بلقاحات فيروس كورونا خاصة كبار السن.

وأضافت أنه في حال استقرار تلك المعدلات خلال شهر أكتوبر والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، فمن المتوقع أن تشهد مصر انحسارًا للفيروس.

وزيرة الصحة تثمن دعم الرئيس الأمريكي لمبادرة التوزيع العادل للقاحات كورونا

وذكرت الوزيرة، أنه تم تطعيم 95٪؜ من العاملين بالتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى تطعيم 70٪؜ من العاملين بالتربية والتعليم والتعليم الفني، داعية طلبة الجامعات مجددًا بسرعة التوجه لتلقي لقاحات كورونا من خلال 1100 مركز على مستوى الجمهورية، من بينها 270 مركز شباب خُصصت للتسجيل والتطعيم المباشر دون التسجيل مسبقًا على الموقع الإلكتروني، وذلك لاستمرار العملية التعليمية بشكل آمن والحفاظ على صحة الطلبة والمواطنين.

ومن جانبه، أكد السفير الأمريكي جوناثان كوهين، أن مصر قدمت للولايات المتحدة الأمريكية، شحنات من المساعدات الطبية في وقت كان الشعب الأمريكي في أمس الحاجة للأدوية والمستلزمات الطبية، لمواجهة جائحة كورونا، موجهًا الشكر للشعب المصري وللرئيس عبدالفتاح السيسي، لما قدمه من دعم للشعب الأمريكي، خلال أزمة جائحة كورونا التي شهدها العالم.

السفير الأمريكي يشكر مصر لدعمها للشعب الأمريكي في مواجهة كورونا

وقال السفير جوناثان كوهين، إن الولايات المتحدة تقود الجهود العالمية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث قدمت نحو 100 مليون جرعة لأكثر من 60 دولة في العالم، مضيفًا أن أمريكا دعمت مواجهة الدول للجائحة بنحو 2 مليار دولار، لتوفير اللقاحات عبر مرفق «كوفاكس» وتعهدت بتقديم 2 مليار دولار أخرى، من خلال المبادرة التي تم من خلالها تقديم أكثر من 6 مليون جرعة لمصر.

السفير الأمريكي يوجه التحية للأطقم الطبية

وأضاف السفير الأمريكي، أن أول شحنة من لقاحات فايزر المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية للشعب المصري تأتي على رأس 40 عاما من الدعم للقطاع الصحي في مصر، تم خلالهم المساعدة في القضاء على مرض شلل الاطفال، وخفض وفيات الأطفال لأكثر من 80%؜ إلى جانب المساعدة في توفير مياه نقية لـ25 مليون مواطن، علاوة على تدريب 14 من العاملين في القطاع الصحي، موجهًا التحية للأطقم الطبية على دورهم الهام في التصدي لجائحة فيروس كورونا، ولمن ضحوا بحياتهم من في مواجهة هذا الفيروس.