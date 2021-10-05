نجار يضرب زوجته بـ«شاكوش» في الشارع بالشرقية.. «خدت 25 غرزة في راسها»

تعدى نجار مسلح على زوجته بالضرب، باستخدام مطرقة، ما أدى لإصابتها بجروح قطعية بالرأس جرى علاجها بـ25 غرزة، في أثناء سيرها بشارع عام، متوجهة إلى سوق بقرية ولاد وافي بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية.

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا أمس، يفيد ورود إشارة لمركز شرطة الزقازيق من مستشفى الزقازيق الجامعي، باستقبال «نجوى.إ.م»، مقيمة بقرية ولاد وافي، التابعة لمركز الزقازيق، مصابة بجروح قطعية في الرأس، إثر تعدٍ من زوجها المدعو «محمد. ق.ح»، نجار مسلح؛ إذ أقدم على ضربها مستخدما مطرقة «شاكوش»، وعولجت جروحها بـ25 غرزة.

خلافات أسرية وإقامة الزوجة بمنزل أهلها منذ 6 أشهر

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات حول الواقعة، وتبين وجود خلافات أسرية بين المتهم وزوجته، تركت على إثرها منزل الزوجية وتوجهت إلى الآخر الخاص بأهلها، منذ 6 أشهر.

وتبين أن المصابة خرجت من منزل أهلها متوجهة إلى سوق القرية، بينما كان زوجها متوجها لعمله وفور رؤيته لها في الشارع تعدى عليها بالضرب باستخدام «مطرقة»، وحاول بعض الأهالي الإمساك به؛ إلا أنه لاذ بالقرار.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 39519 جنح مركز الزقازيق، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الزوج المتهم.