شركة «توي» العملاقة تبدأ في نقل السياح لشرم الشيخ والغردقة

أعلنت صحيفة «ذا صن» البريطانية استئناف شركة «توي TUI» العالمية رحلاتها من بريطانيا إلى مصر منتصف الشهر الجاري، وذلك بعدما دخلت قواعد السفر الجديدة حيز التنفيذ أمس، إذ لم يعد البريطانيون بحاجة إلى اختبار الإصابة بفيروس كورونا قبل العودة إلى المملكة المتحدة.

وقامت الشركة المتخصصة في نقل السياح إلى مصر، بتحديث بيانات إلغاء عطلاتها، بالإعلان عن عودتها إلى مصر ودول أخرى هذا الشهر، وقالت «ذا صن» إنه من 17 أكتوبر الحالي، ستستأنف الرحلات إلى شرم الشيخ المصرية، تليها العطلات إلى الغردقة من 18 أكتوبر.

ومن المتوقع أن تخفض الحكومة عدد الدول المدرجة في القائمة الحمراء خلال الأسابيع المقبلة، وشُطبت مصر وجزر المالديف وسريلانكا وعمان وبنجلاديش وباكستان وكينيا بالفعل من القائمة الحمراء الشهر الماضي. لكن أكثر من 50 دولة لا تزال على القائمة - بما في ذلك تايلاند وكوستاريكا والفلبين. وسيجرى أيضًا تبديل متطلبات اختبار «بي سي آر» لليوم الثاني لإجراء اختبار تدفق جانبي أبسط في وقت لاحق من هذا الشهر.

زيادة السياح البريطانيين لمصر الأيام الماضية

وأعلن مشغلو الرحلات السياحية في المملكة المتحدة، أن الأيام الماضية كانت الأكثر ازدحامًا هذا العام للمصطافين الذين بادروا إلى عمل رحلات إلى مصر، وذلك بعد إلغاء اختبارات «بي سي أر» وحذف مصر من القائمة الحمراء، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.

ارتفاع حجوزات الطيران إلى مصر بنسبة 250%

وزادت عمليات البحث عن كلمة مصر على الإنترنت بنسبة 1170% وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية التي أشارت الى مقارنة ذلك بعمليات البحث عن تركيا التي ارتفعت بنسبة 370% وفقا للصحيفة البريطانية.

كذلك ارتفعت حجوزات شركة طيران Jet 2 للرحلات والعطلات بنسبة 250% إلى العديد من الدول ومن بينها مصر خلال الشهر الماضي وفقا للصحيفة ذاتها.