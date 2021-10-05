نجوم الفن يروجون لـ«التحدي»: عمل جديد ليس له علاقة بالتمثيل والغناء

شارك عدد من نجوم الفن والإعلام في حملة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاج «التحدي»، ولم يتضح بعد طبيعة هذا التحدي أو نوعه، وهل سيكون عملًا جديدًا يجمعهم سويًا أم لا.

يسرا اللوزي تروج لحملة «التحدي»: اللي هيعرف له جائزة

روجت الفنانة يسرا اللوزي، للحملة عبر حسابها بـ«انستجرام»، حيث نشرت صورة جديدة، وعلقت عليها بقولها: «في شغلانتنا بيقولوا الدور بينادي صاحبه والحقيقة إن دوري في التحدي مختلف ومع ناس بحبها، اللي هيتوقع دوري في التعليقات هيبقى له جائزة».

أحمد فهمي عن «التحدي»: مالوش علاقة بالتمثيل والغناء

وشارك الفنان أحمد فهمي، في الترويج لحملة «التحدي» وتأكيده أن التحدي الجديد ليس في مجال الغناء أو التمثيل، بل أمر جديد تمامًا، قائلًا عبر حسابه بـ«انستجرام»: «أنا صحيح بمثل وبغني بس التحدي الجاي مافيهوش أي تمثيل ولا غناء، ومع ذلك هيكون مسلسل ما بينتهيش، واللي هيتوقع هو إيه هيشارك معايا فيه».

هبة مجدي: تحدي كبير مختلف

وكشفت الفنانة هبة مجدي، عبر حسابها بـ«انستجرام» عن بدء تحدي جديد، بمشاركة عدد كبير من النجوم، وفي دور لم يسبق لها أن قدمته من قبل، دون الإفصاح عن طبيعة التحدي الجديد الذي تخوضه لأول مرة، وعلقت بقولها: «كل تجربة بدخلها هي التحدي الكبير بالنسبة لي، والمرة دي بشارك نجوم كتير ودوري غير كل الأدوار، اتفرجوا واحكموا بنفسكم».

حنان مطاوع: تحدي من خلال عمل جديد

وانضمت الفنانة حنان مطاوع للتحدي، معربة عن دعمها للمنصات التي تقدم أعمالا جيدة وهادفة، واكتفت بالتعليق عبر حسابها بـ«انستجرام» بقولها: «المنصات اللي بتعرض أعمال جميلة ومحترمة منصات لازم ندعمها ونشارك فيها، والتحدي عمل جديد بشارك فيه على منصة محترمة».

خالد عليش: تحدي مش في الكنافة

وأعلن الفنان خالد عليش، مشاركته في تحدي جديد من نوعه، لم يسبق أن قدمه من قبل، ومن المقرر الكشف عنه قريبا، موضحا أنه ليس برنامج مسابقات أو برنامج عادي أو حتى أغنية، حيث كتب قائلًا: «أنا انضميت لـ التحدي، مسلسل ما بينتهيش، الموضوع مش برنامج مسابقات ولا غنوة ولا لقطة ولا برنامج، دي حاجة كده مش في الكنافة، قريبًا».