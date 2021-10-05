اليابان تكتشف فيروسا غامضا ينتقل للبشر بلدغات «القراد»

أعلن علماء في اليابان اكتشافهم فيروسا غير معروف سابقا يمكن أن يصيب البشر وينتقل عن طريق القراد، يسمى بفيروس Yezo، ويعتقد أنه ينتقل عن طريق لدغات القراد، وذلك بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا والتحذيرات الدائمة من أوبئة قادمة.

وأوضح «كيتا ماتسونو» عالم الفيروسات في المعهد الدولي لمكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ، بجامعة هوكايدو، أن سبعة أشخاص على الأقل في اليابان أصيبوا بالفيروس منذ عام 2014 ولم تكن هناك وفيات مؤكدة.

مطالبات بالتحقيق في انتشار الفيروس

ويعتقد الخبراء اليابانيون أن الفيروس يحتاج إلى التحقيق خارج «هوكايدو» لمعرفة المزيد عن انتشاره، وأشار عالم الفيروسات ماتسونو، إلى أن كل حالات الإصابة بفيروس Yezo التي نعرفها حتى الآن لم تتحول إلى وفيات، لكن من المحتمل جدا أن يكون المرض موجودا خارج هوكايدو، لذلك نحتاج إلى التحقيق بشكل عاجل في انتشاره

الحمى وانخفاض الصفائح الدموية أهم الأعراض

وتشمل أعراض العدوى بالفيروس، الحمى وانخفاض الصفائح الدموية وخلايا الدم البيضاء وفقا لما أكده علماء في جامعة هوكايدو في سابورو باليابان عن اكتشافهم في مجلة Nature Communications بحسب ما نقلت قناة «روسيا اليوم».

اكتشاف أول حالة إصابة

وواجه العلماء اليابانيون فيروس Yezo لأول مرة بعد دخول رجل يبلغ من العمر 41 عاما، للمستشفى مصابا بالحمى وألما في الساق، وتبين أن الرجل تعرض للعض من قبل حشرة «من المحتمل أن تكون قرادا» أثناء المشي في غابة في هوكايدو.

الفحوصات لم تكشف نوعية الفيروس

ولم تكشف الفحوصات التي أجريت في المستشفى عن أي فيروس معروف يحمله القراد في المنطقة، ثم نُقل مريض آخر ظهرت عليه أعراض مماثلة إلى المستشفى بعد عام.

أجسام مضادة في الغزلان المحلية

واكتشف العلماء الأجسام المضادة للفيروس في الغزلان المحلية والراكون، واكتُشف الحمض النووي لفيروس Yezo أيضا في ثلاثة أنواع من القراد في الجزيرة.