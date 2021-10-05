ارتفاع إصابات كورونا عالميا إلى 236.1 مليون حالة.. وتراجع فعالية فايزر

ارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، على مستوى العالم، منذ ظهوره في أواخر العام قبل الماضي 2019، إلى 236169511 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4822794 حالة، بينما زادت حالات الشفاء إلى 213236982 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 2524 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «وكالة السيطرة على الأمراض»، اليوم، أن البلاد سجلت 1575 إصابة جديدة بالفيروس، و11 حالة وفاة إضافية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 321352 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 2524 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي باكستان، سجلت البلاد، أمس الاثنين، 1308 إصابة جديدة بـ كورونا و54 وفاة، لتصل حصيلة الإصابات إلى 1252656 حالة، فيما ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 27947 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ارتفاع إجمالي إصابات الولايات المتحدة إلى 43605623 حالة

وفي الولايات المتحدة، سجلت البلاد‏‎ 28835 ‎‏إصابة ‏‏‏جديدة بـ«كورونا» ‏‏‏‏و‏‎‏‎‏‎ 250‎‏ حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 43605623 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى ‏الوفيات 700176 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية، أمس الاثنين، إن البلاد أُعطيت نحو 2.214 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لـ الفيروس في البر الرئيسي الصيني حتى امس الأول الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة النقل الجزائرية، أن مترو الأنفاق بالعاصمة «الجزائر» سيستأنف عمله بداية من بعد غد الخميس، بعد توقف منذ مارس 2020 بسبب «كورونا».

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات دراسة، استندت إليها وكالات صحية أمريكية عند اتخاذ قرار منح جرعات تنشيطية من لقاح كورونا، أن فاعلية لقاح «فايزر» الأمريكي المضاد لـ الفيروس انخفضت إلى 47% من 88%، بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية.

وقالت الدراسة، أمس الاثنين، في دورية «لانسيت» الطبية، إن تحليل بيانات فاعلية اللقاح في الوقاية من الإصابة بأعراض تتطلب دخول المستشفى، أو الوفاة أظهر أنه يستمر فعالا بنسبة 90% لمدة 6 أشهر على الأقل حتى في مواجهة سلالة «دلتا» الهندية من الفيروس.

وأشار باحثون، إلى ان السبب هو تراجع فاعليته مع الوقت وليس مواجهة سلالات أكثر قدرة على الانتشار من الفيروس، كما أظهرت البيانات، أن فاعلية اللقاح ضد «دلتا» كانت 93% بعد الشهر الأول ثم انخفضت إلى 53% بعد 4 أشهر.

وانخفضت فاعلية «فايزر»، في مواجهة سلالات أخرى من «كورونا» إلى 67% من 97%، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.