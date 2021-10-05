محافظ كفر الشيخ يكرم سائقة سيارة نقل ومبدعين من ذوي الهمم

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، «فايزة حالوسة»، سائقة سيارة «نصف نقل»، كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لجهودها، وهي من قرية القصابي، التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، تعمل سائق سيارة نقل، ونشأت في أسرة فقيرة مكونة من 9 أفراد، وتحملت المسئولية وعمرها 11 عامًا.

كما كرم المحافظ الدكتور رضا فضل، فنان تشكيلي وأستاذ بكلية التربية جامعة الأزهر بالإسكندرية، من ذوي الهمم نظرا لاجتهاده وتخطيه كافة العقبات، إلى جانب تكريم عطية محمد، من ذوي الهمم.

وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، على تميز الدكتور رضا فضل، الذي تحدى إعاقته وتميز في الرسم بالفم والقدم، فأبدع العديد من اللوحات.

المحافظة تحت أمر فايزة حلوسة في أي طلبات

كما أثنى المحافظ على فايزة حلوسه، سائقة سيارة نصف نقل، والتي بدأت حياتها بالعمل في المزارع وبعدها حملت الطوب وبعدها معاونة لسائق، ثم تعلمت القيادة، واشترت سيارة بالتقسيط، لتعمل في وادي النطرون، وكرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ قرابة الشهرين.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تحت أمرها في أي طلبات، مشيرا إلى أن المحافظة تفتخر بها وبكل مواطن بالمحافظة يعمل ويكد ويواجه الصعاب ليصل إلى ما يريد.