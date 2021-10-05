الوفد يختتم فعاليات «معسكر الشباب».. وبدراوي: «بيت الأمة» استمر بفضل أبنائه

اختتم حزب الوفد، فعاليات اليوم الثاني من «معسكر شباب الوفد 2021» في العين السخنة، بحضور قيادات الحزب وعدد من النواب والسياسيين والإعلاميين.

وعبّر فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، عن سعادته بحرص شباب الوفد على المشاركة الدائمة في معسكرات الحزب للاستفادة والتدريب، مضيفًا أنَّ «الفضل لاستمرار الوفد كبيت للأمة على مدار أكثر من 100 سنة يعود لشبابه وأبنائه الذين أعادوه للحياة السياسية مرة أخرى».

فؤاد بدراوي: شباب «الوفد» طليعة الحزب

وقال «بدراوي»، في كلمته خلال معسكر شباب الوفد، إنَّ شباب الوفد هم طليعة الحزب، مبينًا أنَّه قادرون بكلعلى خوض أي استحقاقات مهمة مستقبلًا، موضحًا أنَّه يشعر بالتفاؤل بشباب الحزب قادرين على الحماية والحفاظ على سفينة الوفد العريقة.

من جهته، نوه الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة «الشروق»، وعضو مجلس الشيوخ، إلى أنَّ هناك بالفعل حالة استهداف للمنطقة وتآمر ضد العشوب العربية، ولا يمكن نفي أو تجاهل هذه الحالة، مبينًا أنَّ هناك اختلافًا كبيرًا بين الصراع والمؤامرة، مشيرًا إلى أنَّ مصر تعرضت لمؤامرة، لكن الوضع كان مهيئا لذلك في 2011.

عماد الدين حسين: الصحافة باقية ولا خوف عليها

وعن دور الإعلام، أكّد عضو مجلس الشيوخ، أنَّ وظيفة الإعلام هي نقل الأخبار والتعبير عما يحدث في المجتمع ومحاول شرحه وتفسيره، مشددًا على أن الصحافة باقية ولا خوف عليها، لكن الخوف على هذا الجيل الذي لازال يعشق الورق والإصدارات المطبوعة وسط هذا التطور التكنولوجي الكبير حوله، الذي يمثل تحديا غير مسبوق.

وشدد على أهمية أنَّ تكون هناك دائمًا حياة حزبية سياسية متعددة، ومجتمع مدني قوي، وكوادر مؤمنة بالمؤسسات التي تنتمي إليها، مؤكّدًا أنَّه على الإعلام أن يتكيف مع الأوضاع وأن يطوّر من نفسه خاصة أمام التغييرات التكنولوجية الواسعة التي تحدث كل يوم.