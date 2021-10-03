سليمان وهدان رئيسا لـ«برلمانية الوفد»

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنّ حزب الوفد اختار النائب سليمان وهدان، رئيسا للهيئة البرلماينة للحزب، وذلك في بداية الجلسة العامة الثانية لمجلس النواب اليوم، التي شملت إعلان إجراءات انتخابات اللجان البرلمانية لاختيار رئيسا ووكيلين وأمينا للسر.

3 نواب تخطرهم الأحزاب ببداية دور الانعقاد

ووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يُخطر كل حزب يمثله 3 نواب كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير في البيانات خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

وتتضمن المواد المنظمة لعمل رؤساء الهيئات البرلمانية في قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات ممثل الهيئة البرلمانية عنها، في كل ما يتعلق بشؤونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية في الكلام بالمجلس ولجانه عن باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها.

ممثل من الأعضاء أمام النواب للمعارضة

ويجوز لممثلي الهيئات البرلمانية للمعارضة، اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد وإما في موضوع معين معروض على المجلس أو إحدى لجانه، ولا يجوز الكلام نيابة عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابةً من جميع ممثلي الهيئات المعارضة.

وحال اختيار الهيئات البرلمانية للمعارضة ممثلاً لها، تكون له الأولوية في الكلام بالمجلس ولجانه عن باقي المنتمين إليها، ويؤذن لممثلي الهيئات المعارضة بالكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة في المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.